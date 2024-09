USA: Hackeri poslali tímu Bidena ukradnuté informácie z kampane Trumpa

Washington 19. septembra (TASR) - Iránski hackeri v lete poslali ľuďom spojeným s predvolebnou kampaňou prezidenta Joe Bidena informácie ukradnuté z kampane Donalda Trumpa, v rámci snáh o ovplyvnenie novembrových prezidentských volieb, oznámili v stredu americkí vyšetrovatelia. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters, AP a stanice CNN.



Hackeri koncom júna a začiatkom júla "poslali nevyžiadané e-maily osobám, ktoré boli v tom čase spojené s kampaňou prezidenta Bidena, ktoré obsahovali úryvok z ukradnutých neverejných materiálov z kampane bývalého prezidenta Trumpa ako text v e-mailoch," uviedli v spoločnom vyhlásení Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI), Úrad riaditeľa národnej spravodajskej služby a Agentúra pre kybernetickú bezpečnosť a bezpečnosť infraštruktúry.



Neexistujú dôkazy o tom, že by niektorí z príjemcov na e-maily reagovali.



Irán už predtým poprel, že by zasahoval do volieb v USA, píše Reuters. Spojené štáty v auguste obvinili Irán zo spustenie kybernetických operácií proti kampaniam oboch prezidentských kandidátov a z ovplyvňovania americkej verejnosti s cieľom podnecovať politické rozpory.



Tento hackerský útok je jedným z viacerých pokusov iránskej vlády o "vyvolanie nezhôd a podkopanie dôvery v náš volebný proces", uvádza sa vo vyhlásení.



Podľa hovorkyne Trumpovho volebného tímu Karoline Leavittovej je hackerský útok dôkazom, že Irán "zasahoval do volieb, aby pomohol Kamale Harrisovej a Joeovi Bidenovi, pretože vie, že prezident Trump obnoví svoje tvrdé sankcie a postaví sa proti vláde teroru," píše BBC.



Hovorkyňa Harrisovej volebného tímu Morgan Finkelsteinová povedala, že volebný tím spolupracuje s príslušnými orgánmi od chvíle, keď sa dozvedel o hackerských útokoch. "Nie sme si vedomí žiadneho materiálu, ktorý by bol zaslaný priamo kampani," povedala Finkelsteinová a dodala, že niekoľko jednotlivcov dostalo na svoje osobné e-maily "niečo, čo vyzeralo ako spam alebo pokus o phishing".