DRÁMA V USA: Hádka súrodencov o vianočné darčeky vyvrcholila streľbou

Largo/Washington 28. decembra (TASR) - Hádka súrodencov o vianočné darčeky mala v americkom štáte Florida krvavý koniec; 14-ročný tínedžer na Štedrý večer zastrelil svoju 23-ročnú sestru, uviedla v stredu tamojšia polícia. Informovali o tom agentúry DPA a AP.



Žena mala v čase streľby v meste Lago na na rukách svoje 11-mesačné dieťa. "Bábätko neutrpelo zranenia, pretože sa nachádzalo v nosiči," spresnil šerif Bob Gualtieri na tlačovej konferencii.



V reakcii na situáciu spustil na 14-ročného útočníka paľbu ich ďalší 15-ročný brat a spôsobil mu ťažké zranenia. Polícia neskôr oboch bratov zadržala; v prípade sestry konštatovali lekári v nemocnici smrť.



Hádku vyvolali vianočné nákupy, na ktorých sa súrodenci zúčastnili spolu s ich matkou a synmi obete vo veku šesť rokov a 11 mesiacov, píše DPA. Hádka pokračovala aj po tom, čo sa presunuli do domu starej matky súrodencov, kde k streľbe došlo. "Všetci sa hádali a najväčší konflikt bol okolo toho, čo sa stalo počas nákupov, a kto čo dostal a nedostal na Vianoce," dodal šerif.



Sestra tínedžerov údajne napomenula, aby sa prestali hádať, keďže je Štedrý večer. Mladší z bratov následne vytiahol zbraň a strelil ju do hrude, spresňuje AP.



Obaja mladiství podľa neho bežne nosili pri sebe zbraň. Gulatieri zároveň naznačil, že zákony v tomto smere nie sú dostatočne prísne a deti by nemali mať pri sebe zbrane, cituje DPA.