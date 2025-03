USA: Hamas kladie nereálne požiadavky

Washington 14. marca (TASR) - Biely dom v piatok obvinil palestínske militantné hnutie Hamas z kladenia "úplne nereálnych" požiadaviek a zdržiavania dohody o prepustení americko-izraelského rukojemníka výmenou za predĺženie prímeria v Pásme Gazy. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Hamas veľmi zle stavil na to, že čas je na jeho strane. Nie je," uviedli vo vyhlásení úrad osobitného vyslanca USA pre Blízky východ Steva Witkoffa a Rada USA pre národnú bezpečnosť.



"Hamas si je dobre vedomý konečného termínu a mal by vedieť, že ak tento termín uplynie, budeme reagovať zodpovedajúcim spôsobom," pokračovali vo vyhlásení. Dodali, že americký prezident Donald Trump už prisľúbil, že palestínske hnutie zaplatí vysokú cenu, ak neprepustí rukojemníkov.



Militantná skupina v piatok oznámila, že je pripravená prepustiť izraelsko-amerického rukojemníka a odovzdať štyri telá. Došlo k tomu po tom, čo Hamas a Izrael obnovili nepriame rokovania o prímerí.



Witkoff v stredu v Katare predložil návrh na predĺženie prvej fázy prímeria do polovice apríla, ak Hamas prepustí žijúcich rukojemníkov výmenou za palestínskych väzňov, píše AFP.



USA podľa vyhlásenia Hamasu jednoznačne povedali, že ich návrh bude musieť byť čoskoro realizovaný a hnutie musí prepustiť izraelsko-amerického občana.



"Bohužiaľ, Hamas sa rozhodol reagovať tak, že verejne tvrdí, že je flexibilný, zatiaľ čo v súkromí kladie požiadavky, ktoré sú bez trvalého prímeria úplne nerealizovateľné," dodal Biely dom vo vyhlásení.



Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio na otázku, či USA uprednostňujú prepustenie amerického rukojemníka, odpovedal, že Spojeným štátom "záleží na všetkých rukojemníkoch".



V Pásme Gazy platí od 19. januára prímerie. Počas prvej fázy prímeria, ktorá skončila už pred takmer dvoma týždňami, Hamas prepustil 33 izraelských rukojemníkov výmenou za približne 1800 palestínskych väzňov. V Pásme Gazy militanti naďalej zadržiavajú 58 izraelských rukojemníkov, z nich 34 je podľa izraelskej armády mŕtvych.