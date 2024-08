USA: Hamas sa priamo neúčastní na rokovaniach o prímerí

Washington 16. augusta (TASR) - Hoci sa palestínske hnutie Hamas priamo neúčastní na rokovaniach o prímerí, zástupcovia Kataru a Egypta sa do rokovaní zapájajú v ich mene. Oznámilo to vo štvrtok americké ministerstvo zahraničných vecí, informuje TASR podľa správy agentúry AP.



"Na mieste sa tam nachádzajú zástupcovia z Izraelu, Spojených štátov, Kataru a Egypta. Katar a Egypt pritom v rámci tohto procesu sprostredkovávajú komunikáciu s Hamasom," uviedol hovorca amerického rezortu diplomacie Vedant Patel pre novinárov.



Dodal, že rokovania v Katare sa sústredia na detaily implementácie mierového plánu predloženého v máji americkým prezidentom Joeom Bidenom. "Sme názoru, že širší rámec toho, čo prezident koncom mája predostrel, bol vo všeobecnosti prijatý. Samozrejme je to rokovanie dvoch strán a je to proces," uviedol Patel.



"Neočakávam, že z rokovaní dnes vzíde dohoda," uviedol hovorca s tým, že rokovania budú zrejme pokračovať. Biely dom pritom vo štvrtok už označil začiatok rokovaní za sľubný.



Katar, Egypt a USA už niekoľko mesiacov pôsobia ako sprostredkovatelia mierových rokovaní medzi Izraelom a Hamasom. Štvrtkové rokovania sa pritom považujú za kľúčový moment v snahe zabezpečiť prímerie a uľahčiť výmenu rukojemníkov v konflikte v Pásme Gazy, ktorý sa začal po bezprecedentných útokoch militantov na Izrael zo 7. októbra minulého roka.