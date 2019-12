Harrisová odstúpila zo súboja o prezidentskú nomináciu demokratov

Washington 3. decembra (TASR) - Americká senátorka zo štátu Kalifornia Kamala Harrisová v utorok oznámila, že odstupuje zo súboja o nomináciu Demokratickej strany pred prezidentskými voľbami v roku 2020.



"Svojim priaznivcom s veľkou ľútosťou, ale aj s veľkou vďačnosťou oznamujem, že som dnes prerušila svoju kampaň. Budem však každý deň bojovať za to, na čom bola moja kampaň postavená. Za spravodlivosť pre tento Národ. Spravodlivosť pre všetkých ľudí," napísala na Twitteri Harrisová s tým, že jej prezidentská kampaň "jednoducho nemá finančné prostriedky na to, aby v nej mohla pokračovať".



Kamala Harrisová bola jedinou Afroameričankou medzi takmer 20 uchádzačmi o nomináciu demokratov. Po spustení sľubnej kampane v januári tohto roku sa ocitla medzi favoritmi, avšak v posledných mesiacoch začali jej preferencie klesať, a to najmä z dôvodu jej nejasných postojov k niektorým kľúčovým témam, napísala agentúra AFP.