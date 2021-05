USA: Harrisová plánuje 7. a 8. júna navštíviť Mexiko a Guatemalu

Providence 6. mája (TASR) - Viceprezidentka Spojených štátov Kamala Harrisová v stredu oznámila, že 7. a 8. júna plánuje navštíviť Guatemalu a Mexiko v snahe nájsť riešenie situácie na americko-mexických hraniciach, kde za posledné mesiace zaznamenali zvýšený počet migrantov smerujúcich do USA. Informovala o tom agentúra AFP.



"V súčasnosti mám v pláne vycestovať do Mexika a Guatemaly 7. a 8. júna," povedala Harrisová novinárom.



Harrisovú, ktorú americký prezident Joe Biden poveril v marci riešením politicky citlivej otázky prisťahovalectva, prisľúbila komplexné opatrenia proti hlavným príčinám prílivu migrantov na americko-mexických hraniciach, z ktorých mnohí pochádzajú zo Strednej Ameriky.



Harrisová poznamenala, že rozhodnutie o jej prvej zahraničnej ceste vo funkcii viceprezidentky prišlo po dvoch telefonických rozhovoroch s guatemalským prezidentom Alejandrom Giammatteim a plánoch na uskutočnenie druhého hovoru s mexickým prezidentom Andrésom Manuelom Lópezom Obradorom. Dodala, že súčasťou stratégie, ktorá by sa pokúšala udržať migrantov v krajine ich pôvodu, sú prípadné investície v daných regiónoch.



K hraniciam USA dorazili za posledné mesiace tisíce stredoamerických migrantov utekajúcich pred chudobou, násilím a následkami dvoch ničivých hurikánov. Je medzi nimi aj mnoho maloletých bez sprievodu i celých rodín, ktoré sa snažia prekročiť hranicu a požiadať o azyl v Spojených štátoch. Mnohým migrantom dodala v ostatnom čase novú nádej na vycestovanie do USA zmena tamojšej imigračnej politiky, ku ktorej došlo po nástupe Bidena do úradu amerického prezidenta.



Väčšina z týchto migrantov pochádza z Guatemaly, Hondurasu či Salvádoru. Krajiny Strednej Ameriky zasiahli vlani v novembri dva ničivé hurikány. Bojujú tiež s pandémiou nového koronavírusu a dlhotrvajúcim obdobím sucha



Opoziční republikáni však tvrdia, že ide o mimoriadnu krízu zapríčinenú tým, že administratíva demokrata Bidena zmiernila tvrdú protiimigračnú politiku zavedenú predchádzajúcim prezidentom Donaldom Trumpom.