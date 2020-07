Harvard podal žalobu v súvislosti s vízami zahraničných študentov

Washington 9. júla (TASR) – Dve popredné americké univerzity v stredu na súde v Bostone podali návrh na začatie súdneho konania voči americkému Imigračnému a colnému úradu (ICE) pre rozhodnutie zrušiť víza pre zahraničných študentov, ktorých študijné programy prejdú výlučne na on-line vzdelávanie. Informovala o tom vo štvrtok stanica BBC.



Návrh podali Harvardova univerzita a Massachusettská technická univerzita. Prezident Harvardovej univerzity Lawrence Bacow zrušenie víz pre zahraničných študentov onačil za krutosť, ktorú prekoná len bezohľadnosť tohto opatrenia. Nariadenie ICE je podľa neho zlým krokom. „Sme presvedčení, že je to nezákonné," povedal.



Mnohé z amerických univerzít a ďalších vzdelávacích inštitúcií prechádzajú na on-line výučbu z dôvodu pandémie koronavírusus SARS-CoV-2, pripomína BBC.



Harvardova univerzita v pondelok oznámila, že vyučovanie bude počas jesenného semestra prebiehať výlučne prostredníctvom internetu a v jej areáli zostane len 40 percent študentov na prvom stupni vysokoškolského štúdia.



ICE krátko nato prijal rozhodnutie o zrušení víz. Študentom podľa ICE hrozí deportácia v prípade, že neprestúpia na vzdelávaciu inštitúciu, ktorá ponúka prezenčnú formu výučby.



Americký prezident Donald Trump v utorok rozhodnutie Harvardovej univerzity prejsť na on-line výučbu označil za smiešne. Prezident tvrdí, že výučba v USA by v jesennom semestri mala fungovať bežným spôsobom.



Trump v stredu na Twitteri pohrozil, že školám v USA zruší dotácie v prípade, ak na jeseň z dôvodu pandémie odmietnu pokračovať v tradičnej prezenčnej forme vyučovania. Pripomenul, že školy v Nemecku, Dánsku, Nórsku, Švédsku i v mnohých ďalších krajinách sú otvorené bez problémov.



„Demokrati si myslia, že by pre nich bolo politicky nepriaznivé, ak by sa školy otvorili ešte pred novembrovými voľbami," napísal Trump a dodal, že otvorenie škôl je dôležité pre deti i rodiny.



Prezident podľa amerických zákonov nemôže jednostranne zrušiť dotácie pre školy z prostriedkov federálnej vlády, uviedla televízia CNN. Federálna vláda školám poskytuje len dodatočné financie, väčšinu prostriedkov však zabezpečujú jednotlivé americké štáty. Trump však podľa CNN môže obmedziť dodatočnú pomoc pre školy alebo odmietnuť schváliť budúce dotácie.