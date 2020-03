Harveyho Weinsteina odsúdili na 23 rokov väzenia

New York 11. marca (TASR) - Bývalého amerického filmového producenta Harveyho Weinsteina odsúdil v stredu sudca v New Yorku na trest odňatia slobody na 23 rokov za sexuálny útok a znásilnenie. Informovala o tom agentúra AFP.



Sudca James Burke zamietol požiadavku Weinsteinovej obhajoby, ktorá žiadala pre svojho klienta minimálny päťročný trest väzenia.



Weinsteina (67) uznala súdna porota v New Yorku 24. februára za vinného zo sexuálneho útoku voči bývalej asistentke produkcie Mimi Haleyiovej v roku 2006 a zo znásilnenia herečky Jessicy Mannovej v roku 2013. Išlo o míľnik pre hnutie MeToo, ktoré inšpirovalo zneužívané ženy k tomu, aby sa postavili silným mužom.



Proces s Weinsteinom sa začal 6. januára. Zo sexuálnych útokov obvinilo Weinsteina v posledných rokoch viac ako 80 žien, medzi nimi hviezdy ako Angelina Jolieová, Ashley Juddová, Uma Thurmanová a Salma Hayeková.