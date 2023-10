Havária a následný únik plynu v USA si vyžiadali päť životov

Washington 1. októbra (TASR) - Päť ľudí zahynulo a päť ďalších utrpelo vážne zranenia po havárii, ktorá v sobotu spôsobila únik toxického plynu do ovzdušia v americkom štáte Illinois. Informovala o tom stanica Sky News.



V dôsledku incidentu unikol "obrovský oblak" amoniaku bezvodého, čo viedlo k "mimoriadne nebezpečným podmienkam v ovzduší". Cisternové vozidlo zostalo po havárii prevrátené v priekope a unikla z neho približne polovica jeho nákladu, uviedli predstavitelia okresu Effingham.



Medzi obeťami sú traja členovia jednej rodiny - jeden dospelý a dve deti vo veku do 12 rokov, spresnili tamojšie úrady. Okrem nich prišli o život ďalší dvaja dospelí a päť osôb vo vážnom stave vrtuľníkom prepravili do nemocnice.



Približne 500 ľudí v okruhu do dvoch kilometrov od miesta nehody pri obci Teutopolis museli evakuovať. Na miesto sa následne dostavil tím špecialistov na nebezpečné látky, ako aj hasiči a policajti. Polícia nespresnila, či obete prišli o život v dôsledku havárie či úniku plynu, uvádza Sky News.



Amoniak bezvodý (čpavok) je horľavý, "bezfarebný, silne dráždivý plyn so štipľavým, dusivým zápachom", uviedlo Centrum na kontrolu a prevenciu chorôb (CDC).