Pád záchranárskeho vrtuľníka zázračne prežili všetci pasažieri

Zdravotnícky vrtuľník vedľa metodistického kostola Drexel Hill United Methodist Church po tom, čo sa v utorok 11. januára 2022 zrútil v časti Drexel Hill v Upper Darby v Pensylvánii. Foto: TASR/AP

Filadelfia 12. januára (TASR) - Všetci štyria pasažieri vrátane dieťaťa prežili pád vrtuľníka záchrannej služby, ktorý v utorok havaroval v zastavanej oblasti amerického mesta Filadelfia. Polícia to označila za, informovala v stredu spravodajská stanica Sky News.Pilotovi vrtuľníka typu Eurocopter EC135 sa podarilo vyhnúť káblom elektrického napätia i budovám. Stroj sa zrútil na ulicu, pričom skĺzol do kríkov pred kostolom. Vrtuľník vzlietol z lokality mimo Filadelfie a predpokladá sa, že počas letu ho postihli technické problémy.Záchranári vyslobodili z trosiek pilota, dvoch členov posádky a detského pacienta, ktorého previezli do nemocnice. Hasiči potvrdili, že vrtuľník mal v čase havárie v nádržiach palivo ešte na približne hodinu letu. Hasiči zároveň podnikli kroky, aby unikajúce látky nekontaminovali vodu.Prípadné zranenia pasažierov úrady nehlásili.uviedol očitý svedok havárie.