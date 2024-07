Herec George Clooney vyzval Bidena, aby sa vzdal kandidatúry

New York 10. júla (TASR) - Oscarový herec George Clooney, ktorý je zároveň jedným z hlavných sponzorov americkej Demokratickej strany, v stredu vyzval prezidenta Joea Bidena, aby ukončil svoju predvolebnú kampaň. V článku pre denník New York Times (NYT) Clooney tiež vyzval ostatných zástupcov strany, aby na augustovom stretnutí vybrali iného kandidáta. TASR informuje podľa správy agentúry AFP.



Podpora hollywoodskej elity je pre demokratov kľúčová a Clooney sa touto výzvou pridal k rastúcemu zoznamu verejne známych osobností, ktoré 81-ročného Bidena vyzývajú na odstúpenie z boja.



Vlna nespokojnosti sa spustila po nepodarenej júnovej debate s protikandidátom Donaldom Trumpom.



"Považujem Joea Bidena za priateľa a verím mu. Ale jediný boj, ktorý nemôže vyhrať, je boj s časom," napísal v texte Clooney. "Je pre mňa zdrvujúce to povedať, ale Joe Biden, s ktorým som bol pred tromi týždňami na dobročinnej akcii, nebol Joe Biden z roku 2010... Nebol to ani Joe Biden z roku 2020. Bol to rovnaký človek, akého sme všetci videli v debate," uviedol Clooney. Tým priamo spochybnil Bidenove tvrdenia, že jeho slabé vystúpenie v debate bolo jednorazové.



Samotný Clooney sa označuje za celoživotného demokrata. V júni spolu s úradujúcim prezidentom usporiadal v Los Angeles za účasti mnohých celebrít finančnú zbierku na jeho kampaň. Bidenov volebný štáb potom uviedol, že toto podujatie im prinieslo rekordných 28 miliónov dolárov.



Herec si nemyslí, že Bidenov prípadný odchod len štyri mesiace pred konaním volieb spôsobí chaos. Priamo nepodporil žiadneho iného kandidáta. Strana by si podľa Clooneyho mala vypočuť takých adeptov, ako je viceprezidentka Kamala Harrisová, guvernér Marylandu Wes Moore a ďalší. "Potom by sme mohli ísť na zjazd demokratov v auguste a vyriešiť to," napísal Clooney pre denník NYT.