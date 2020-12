USA hlásia ďalší rekord v počte denných prípadov ochorenia COVID-19

Washington 6. decembra (TASR) - Spojené štáty zaznamenali v sobotu, už tretí deň po sebe, rekordný počet prípadov nákazy koronavírusom, a to takmer 230.000. Ukázal to výpočet americkej Univerzity Johnsa Hopkinsa, na ktorú sa v nedeľu odvolala tlačová agentúra AFP.



V sobotu zaznamenali USA aj 2527 nových úmrtí súvisiacich s ochorením COVID-19 vyvolaným koronavírusom.



USA sú počas pandémie najhoršie zasiahnutou krajinou na svete a v posledných týždňoch opäť zažívajú dramatické šírenie nákazy.



Dva týždne Spojené štáty pravidelne prekračovali počet 2000 úmrtí denne, tak ako na jar na vrchole prvej vlny pandémie v krajine.



Predstavitelia amerického zdravotníctva hlásili silnenie infekcie po tom, čo milióny Američanov cestovali na oslavy minulotýždňového sviatku Deň vďakyvzdania za svojimi rodinami napriek tomu, že úrady ich prosili, aby zostali doma.



Počet ľudí hospitalizovaných s ochorením COVID-19 tiež vytrvalo stúpa, predovšetkým v najľudnatejších štátoch Kalifornia, Florida, New York a Texas, ako vyplýva z databázy COVID Tracking Project.



Spojené štáty zaznamenali od začiatku pandémie vyše 14,6 milióna prípadov ochorenia COVID-19 a vyše 281.000 súvisiacich úmrtí.