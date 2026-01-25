< sekcia Zahraničie
USA hlásia konštruktívne rozhovory s Izraelom o pláne pre Gazu
Uviedol to v nedeľu osobitný vyslanec Spojených štátov Steve Witkoff, informuje TASR podľa agentúr Reuters a APF.
Autor TASR
Washington/Jeruzalem 25. januára (TASR) – Rozhovory amerických predstaviteľov s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom o druhej fáze mierového plánu prezidenta USA Donalda Trumpa pre Pásmo Gazy boli konštruktívne. Uviedol to v nedeľu osobitný vyslanec Spojených štátov Steve Witkoff, informuje TASR podľa agentúr Reuters a APF.
„Spojené štáty a Izrael udržiavajú silné a dlhodobé vzťahy založené na úzkej spolupráci a spoločných prioritách. Rozhovory boli konštruktívne a pozitívne, obe strany sa zhodli na ďalších krokoch a dôležitosti pokračujúcej spolupráce vo všetkých otázkach kľúčových pre región,“ napísal Witkoff v príspevku na sociálnej sieti. Pripomenul, že rozhovory sa konali v sobotu.
Izraelské médiá v nedeľu informovali, že americkí vyslanci Witkoff a Jared Kushner na stretnutí v Jeruzaleme apelovali na Netanjahua, aby opätovne otvoril hraničný priechod Rafah medzi Pásmom Gazy a Egyptom.
Podľa spravodajského webu Ynet, odvolávajúceho sa na nemenovaného izraelského predstaviteľa, bolo stretnutie pozitívne, no Witkoff naliehal na otvorenie priechodu Rafah ešte predtým, ako hnutie Hamas vráti pozostatky posledného izraelského rukojemníka z Gazy.
Znovuotvorenie Rafahu je súčasťou mierového plánu, ktorý Trump oznámil vlani v októbri. Priechod je stále uzavretý po tom, ako kontrolu nad ním počas vojny prevzali izraelské sily. Predseda nového technokratického výboru pre správu Gazy Alí Šaas vo štvrtok oznámil, že hraničný priechod Rafah budúci týždeň opäť otvoria v oboch smeroch.
Izraelský predstaviteľ tiež priblížil, že Witkoff hovoril aj o možnej úlohe Turecka v budúcnosti Gazy, pričom amerického vyslanca obvinil z konania v prospech Kataru.
Netanjahu opakovane odmietol tureckú účasť pri povojnovej kontrole Gazy, hoci Trump pozval tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana do svojej tzv. Rady mieru. Vzťahy medzi Izraelom a Tureckom sa zhoršili od vypuknutia vojny v Gaze po útoku militantov Hamasu na Izrael z októbra 2023.
Krehké prímerie platí v Gaze od 10. októbra minulého roka. V januári vstúpilo do druhej fázy, hoci Izrael a Hamas sa opakovane obviňujú z jeho porušeovania.
