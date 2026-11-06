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USA hlásia najvyšší počet prípadov osýpok za 35 rokov
V roku 2026 v krajine doteraz hlásili 5182 potvrdených prípadov tejto vysoko nákazlivej choroby, ktorej možno predchádzať očkovaním.
Autor TASR
Washington 6. novembra (TASR) – Spojené štáty zaznamenali tento rok viac ako 5000 ochorení na osýpky, čo je najvyšší počet za 35 rokov. Vyplýva to z oficiálnych údajov amerického Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) zverejnených v piatok, informuje TASR podľa agentúry AFP.
V roku 2026 v krajine doteraz hlásili 5182 potvrdených prípadov tejto vysoko nákazlivej choroby, ktorej možno predchádzať očkovaním. Za celý rok 2025 to bolo 2289 prípadov, pričom tohtoročný počet je najvyšší od roku 1991, uviedlo CDC. Úrady v štátoch USA okrem toho oznámili najmenej osem úmrtí súvisiacich s osýpkami vrátane veľmi malých detí.
V Spojených štátoch sa vďaka očkovaniu podarilo v roku 2000 zastaviť šírenie osýpok. V posledných rokoch však podiel zaočkovaných klesol pod 95 percent, čo je podľa odborníkov hranica potrebná na to, aby sa zabránilo šíreniu ochorenia. Spolu s nedôverou voči zdravotníckym úradom to viedlo k výraznému nárastu prípadov osýpok.
Nedôveru podľa kritikov podnecuje americký minister zdravotníctva Robert Kennedy Jr., ktorý je známy skeptickým postojom k vakcínam a opakovane šíril dezinformácie o vakcíne proti osýpkam a zľahčoval riziká tejto choroby, konštatovala AFP.
Osýpky sa prejavujú horúčkami, respiračnými príznakmi a charakteristickými vyrážkami. V niektorých prípadoch spôsobujú vážnejšie komplikácie ako zápal pľúc alebo mozgu, čo môže viesť k dlhodobým zdravotným problémom či dokonca smrti.
Pred vyvinutím vakcíny začiatkom 60. rokov minulého storočia každoročne na osýpky zomierali v USA stovky detí. Po celom svete si naďalej vyžiadajú desaťtisíce životov.
V roku 2026 v krajine doteraz hlásili 5182 potvrdených prípadov tejto vysoko nákazlivej choroby, ktorej možno predchádzať očkovaním. Za celý rok 2025 to bolo 2289 prípadov, pričom tohtoročný počet je najvyšší od roku 1991, uviedlo CDC. Úrady v štátoch USA okrem toho oznámili najmenej osem úmrtí súvisiacich s osýpkami vrátane veľmi malých detí.
V Spojených štátoch sa vďaka očkovaniu podarilo v roku 2000 zastaviť šírenie osýpok. V posledných rokoch však podiel zaočkovaných klesol pod 95 percent, čo je podľa odborníkov hranica potrebná na to, aby sa zabránilo šíreniu ochorenia. Spolu s nedôverou voči zdravotníckym úradom to viedlo k výraznému nárastu prípadov osýpok.
Nedôveru podľa kritikov podnecuje americký minister zdravotníctva Robert Kennedy Jr., ktorý je známy skeptickým postojom k vakcínam a opakovane šíril dezinformácie o vakcíne proti osýpkam a zľahčoval riziká tejto choroby, konštatovala AFP.
Osýpky sa prejavujú horúčkami, respiračnými príznakmi a charakteristickými vyrážkami. V niektorých prípadoch spôsobujú vážnejšie komplikácie ako zápal pľúc alebo mozgu, čo môže viesť k dlhodobým zdravotným problémom či dokonca smrti.
Pred vyvinutím vakcíny začiatkom 60. rokov minulého storočia každoročne na osýpky zomierali v USA stovky detí. Po celom svete si naďalej vyžiadajú desaťtisíce životov.