USA hlásia pokrok z rokovaní v Paríži o rukojemníkoch a prímerí v Gaze

Washington 25. februára (TASR) - Spojené štáty v nedeľu oznámili, že účastníci medzinárodných rokovaní v Paríži dospeli k porozumeniu o možnej dohode o prepustení rukojemníkov zadržiavaných hnutím Hamas v Pásme Gazy a novom prímerí v konflikte v tejto enkláve. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Poradca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan pre stanicu CNN uviedol, že predstavitelia Izraela, USA, Egypta a Kataru dosiahli porozumenie o základnej podobe tejto dohody. Stále sa však ešte rokuje o jej podrobnostiach. Na to budú podľa Sullivana potrebné nepriame rokovania Kataru a Egypta s Hamasom, pretože toto hnutie nakoniec o prepustení rukojemníkov rozhodne.



"Práca pokračuje. Sme presvedčení, že v najbližších dňoch budeme schopní dosiahnuť bod, v ktorom bude naozaj pevná a finálna dohoda o tejto záležitosti," povedal.



Izraelská delegácia vedená šéfom izraelskej tajnej služby Mosad Davidom Barneaom v Paríži v piatok rokovala o dohode, ktorá má zabezpečiť nové prímerie a prepustenie rukojemníkov výmenou za palestínskych väzňov zadržiavaných Izraelom, píše AFP.



Hnutie Hamas pri útoku na Izrael zo 7. októbra zabilo viac než 1200 ľudí a približne 250 ďalších unieslo do Pásma Gazy ako rukojemníkov. Počas týždeň trvajúceho prímeria bolo vlani na konci novembra prepustených viac než 100 z nich. Výmenou za to bolo prepustených 240 Palestínčanov väznených v Izraeli.



Izraelskí predstavitelia uvádzajú, že približne 130 rukojemníkov je stále v zajatí, do čoho však zarátavajú aj približne 30 pravdepodobne mŕtvych.