Hlasovacie lístky k amerických voľbám začnú posielať už v piatok

Washington 2. september (TASR) - Do dňa amerických prezidentských volieb 5. novembra zostávajú približne dva mesiace, no prvé hlasovacie lístky na hlasovanie poštou odošlú voličom už tento piatok. Píše o tom agentúra AP, z ktorej čerpala TASR.



Prvé zásielky hlasovacích lístkov sa spravidla odosielajú voličom z radov armády a voličom v zámorí. Podľa federálnej legislatívy sa musia odoslať najmenej 45 dní pred voľbami - čo tento rok pripadá na 21. septembra.



Niektoré štáty s odosielaním začnú skôr ako iné, napríklad Severná Karolína začne zasielať lístky všetkým voličom, ktorí o ne požiadajú, už 6. septembra.



Takmer všetky štáty ponúkajú určitú alternatívu osobného hlasovania, pravidlá a dátumy sa však v jednotlivých štátoch vyznačujú veľkou rozmanitosťou. V Pensylvánii, kde sa očakáva tesný súboj republikána Donalda Trumpa a demokratky Kamaly Harrisovej, môžu voliči od 16. septembra prísť do volebnej miestnosti a tam si vyžiadať hlasovací lístok určený na hlasovanie poštou.



Posledné termíny na registráciu voličov sa líšia v závislosti od štátu, zväčša je to však osem až 30 dní pred voľbami. Napríklad v Georgii, ktorá takisto patrí k štátom s vyrovnanými preferenciami, sa možno registrovať do 7. októbra.