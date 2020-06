Americký Houston sa naposledy rozlúčil s Georgeom Floydom

Houston 9. júna (TASR) - Rodina a priatelia sa v utorok zhromaždili na poslednej rozlúčke s Georgeom Floydom v kostole v texaskom meste Houston, kde vyrastal a kde ho uložia na večný odpočinok. Na záver obradu zaznela gospelová hudba a bolestné slová pocty. Smrť 46-ročného Afroameričana pri policajnom zákroku vyvolala po celom svete protesty proti policajnej brutalite a rasizmu.



Na smútočnom obrade v Kostole fontány chvály v Houstone, kde bola vystavená otvorená rakva so zosnulým Floydom, sa zišli politici, aktivisti za občianskej práva a celebrity. Vypočuli si spomienky na muža nazývaného "nežný obor". Potom voz ťahaný koňmi prepraví pozlátenú rakvu na miesto Floydovho posledného odpočinku vedľa hrobu jeho matky, napísala tlačová agentúra AFP.



Hoci to bola vážna udalosť, kostol v južnej časti Houstonu bol plný radostnej hudby a láskavých spomienok na prívetivého a talentovaného muža, ktorého brutálna smrť vyústila do celosvetového hnutia za rasovú spravodlivosť.



Na Floyda si ľudia spomínajú ako na impozantného stredoškolského športovca a priateľa s dobrou povahou.



"George Floyd zmenil svet. A dáme svetu vedieť, že ho zmenil," povedal smútočnému zhromaždeniu miestny americký kongresman Al Green.



"Máme zodpovednosť voči každému, aby sme dnes po oslave života Georgea Floyda len tak neodišli a neurobili ďalší krok..., musíme uistiť budúce generácie, že sa to už nestane," dodal kongresman.



Floyd zomrel 25. mája v meste Minneapolis, keď mu belošský policajt pri zatýkaní kľačal na krku takmer deväť minút. Floydove prosby "Nemôžem dýchať" sa stali heslom pobúrených ľudí na protestoch.



Jeho smrť sa stala symbolom narušených vzťahov medzi komunitami ľudí iných rás a políciou v USA, ale aj v iných krajinách. Do ulíc preto vyšli desaťtisíce protestujúcich.



Kostol fontány chvály bol poslednou fázou v celej sérii obradov, na ktorých vzdali ľudia poctu Floydovi.



V tento deň, na záver dvojtýždňového napätia po celých USA, boli v budove kostola hlavnými témami pokoj a nádej - príbuzní a priatelia sa striedali na pódiu s príhovormi, v ktorých opisovali svoj žiaľ.



Pred vchodom do kostola sa vŕšili kvety, otvorenej rakve s jeho pozostatkami sa prišlo v pondelok pokloniť vyše 6000 smútiacich ľudí.



Samotný kostol zaplnilo približne 500 smútiacich hostí, všetci s rúškami na tvárach z dôvodu pandémie koronavírusu. Medzi prítomnými boli herci Channing Tatum a Jamie Foxx, ako aj majster sveta v boxe Floyd Mayweather, ktorý údajne platí všetky výdavky.



Demokratický prezidentský kandidát Joe Biden, ktorý navštívil smútiacu rodinu, vyjadril vo videu sústrasť Floydovým deťom a vyzval ich, aby v mene svojho otca "zmenili a zlepšili svet".



Biden vo videopríhovore prítomným v kostole tiež povedal: "Teraz je čas na rasovú spravodlivosť. Nesmieme sa od toho odvrátiť. Nemôžeme nechať túto chvíľu pominúť a myslieť si, že sa môžeme znova odvrátiť od rasizmu, ktorý nás páli v jadre našej duše."



Pohreb sa konal v čase, keď už polícia v Minneapolise prisľúbila, že rozpustí a nanovo vybuduje policajné oddelenie v tomto meste, kde Floyd zomrel pri zatýkaní za údajné platenie falošnou dvadsaťdolárovou bankovkou.



Belošskému policajtovi Derekovi Chauvinovi (44), ktorého nafilmovali, ako kľačí na krku spútanému Floydovi, hrozí 40 rokov väzenia, ak ho usvedčia z obvinení z vraždy druhého a tretieho stupňa a zo zabitia.