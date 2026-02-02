< sekcia Zahraničie
USA hovoria o dohode s predstaviteľmi Kuby, tvrdí Trump
Vyjadril sa niekoľko dní po tom, ako pohrozil Havane faktickou ropnou blokádou.
Autor TASR
Washington 2. februára (TASR) - Americký prezident Donald Trump v nedeľu vyhlásil, že Washington rokuje s vedením Kuby s cieľom dosiahnuť dohodu. Vyjadril sa niekoľko dní po tom, ako pohrozil Havane faktickou ropnou blokádou, informuje TASR podľa agentúry AFP.ň
„Kuba je zlyhávajúca krajina. Je ňou už dlho, teraz ale nemá Venezuelu, aby ju podporila. Takže hovoríme s ľuďmi z Kuby, najvyššími ľuďmi z Kuby, aby sme videli, čo sa stane,“ povedal Trump novinárom vo svojom sídle na Floride.
„Myslím si, že uzavrieme dohodu s Kubou,“ doplnil bez naznačenia, čoho by sa takáto dohoda mohla týkať. Kubánska vláda obvinila Trumpa zo snahy ekonomicky vyčerpať krajinu, ktorej hospodárstvo je v ťažkostiach.
Trumpova druhá vláda posilňuje tlak na komunistickú ostrovnú krajinu južne od Floridy od nedávneho zosadenia venezuelského lídra Nicolása Madura, ktorého krajina bola blízkym spojencom Havany a dôležitým zdrojom ropy pre Kubu.
Šéf Bieleho domu podpísal vo štvrtok výnos, ktorý hrozí zavedením ciel na krajiny predávajúce ropu Kube. Deň na to Kubánci stáli v dlhých radoch na čerpacích staniciach v Havane, priblížila AFP.
Trump a jeho minister zahraničných vecí Marco Rubio, syn kubánskych emigrantov narodený v Miami, sa netaja želaním dosiahnuť zmenu režimu v Havane. Prezident USA po Madurovom zosadení varoval Havanu pred nešpecifikovanými následkami, ak „skoro neuzavrie dohodu“. Vyhlásil tiež, že Kuba je na pokraji pádu a už nedostane žiadnu ropu ani financie.
Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová v nedeľu oznámila, že jej vláda plánuje poslať Kube humanitárnu pomoc zahŕňajúcu potraviny a ďalšie produkty. Súčasne podľa nej pracuje na diplomatickom riešení umožňujúcom pokračovať v dodávkach ropy na ostrov napriek Trumpovej hrozbe ciel.
„S prezidentom Trumpom sme nikdy nehovorili o otázke ropy pre Kubu,“ poznamenala Sheinbaumová. Obaja lídri spolu telefonovali vo štvrtok.
