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USA hrozia prehodnotením angažovanosti v Bosne
V samotnej Bosne žiadajú srbskí a chorvátski lídri zrušenie tohto postu alebo aspoň obmedzenie jeho právomocí.
Autor TASR
Sarajevo 5. júna (TASR) - Spojené štáty v piatok varovali, že môžu prehodnotiť svoju angažovanosť v Bosne a Hercegovine. Ako jeden z dôvodov americké veľvyslanectvo v Sarajeve uviedlo „nerozhodnosť Európy“ pri výbere nového vysokého predstaviteľa OSN, ktorý zodpovedá za dohľad nad plnením Daytonskej mierovej dohody. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Hina.
Veľvyslanectvo USA obvinilo európske štáty, že sú zodpovedné za to, že sa riadiacemu výboru Rady na implementáciu mieru (PIC) vo štvrtok po dvojdňovom rokovaní nepodarilo vybrať nového vysokého predstaviteľa.
Médiá informovali, že európske krajiny a Spojené štáty sa nedokázali dohodnúť na spoločnom kandidátovi, ktorý by nahradil končiaceho Christiana Schmidta. Ten 10. mája odstúpil z funkcie po „obrovskom a neočakávanom“ tlaku zo strany Washingtonu.
Nezvolenie nového vysokého predstaviteľa podnietilo americké veľvyslanectvo v Sarajeve vydať podľa Hiny ostro ladené vyhlásenie, v ktorom obvinilo európske krajiny z blokovania výberu kandidáta navrhovaného Washingtonom.
USA na post preferovali talianskeho diplomata Antonia Zanardi Landiho, ktorého ambasáda označila za kvalifikovaného a skúseného. Niekoľko európskych krajín vyjadrilo voči americkej voľbe námietky. Francúzsko vo funkcii presadzuje diplomata Reného Troccaza, ktorého podporili aj Nemecko a Spojené kráľovstvo.
„Spojené štáty berú na vedomie, že Európa nedokázala dosiahnuť konsenzus ohľadom európskeho kandidáta, a vyjadrujú sklamanie nad tým, že tieto rozpory zabránili PIC splniť svoju úlohu zvoliť nového vysokého predstaviteľa,“ uviedlo veľvyslanectvo USA s tým, že „európska nerozhodnosť a zlyhanie PIC pri plnení vlastných povinností... nútia USA prehodnotiť svoju úlohu v rámci súčasnej medzinárodnej prítomnosti v Bosne a Hercegovine“.
Úrad vysokého predstaviteľa pre Bosnu a Hercegovinu bol zriadený po skončení občianskej vojny v roku 1995. Jeho úlohou je dohliadať na implementáciu tzv. Daytonskej mierovej dohody, ktorá medzietnický konflikt v regióne ukončila.
Rusko v máji počas zasadnutia Bezpečnostnej rady OSN o situácii v tomto balkánskom štáte vyzvalo na okamžité zatvorenie Úradu vysokého predstaviteľa (OHR) v Bosne. Spojené štáty zachovanie tejto funkcie podporujú, no chcú, aby nasledujúci vysoký predstaviteľ postupne odovzdal právomoci miestnym inštitúciám.
V samotnej Bosne žiadajú srbskí a chorvátski lídri zrušenie tohto postu alebo aspoň obmedzenie jeho právomocí. Bosnianski (moslimskí) predstavitelia však tvrdia, že právomoci vysokého predstaviteľa by mali zostať zachované.
Schmidt podľa svojich slov očakáva, že jeho nástupca bude vymenovaný čoskoro. Podľa Hiny by sa tak mohlo stať do konca júna.
Veľvyslanectvo USA obvinilo európske štáty, že sú zodpovedné za to, že sa riadiacemu výboru Rady na implementáciu mieru (PIC) vo štvrtok po dvojdňovom rokovaní nepodarilo vybrať nového vysokého predstaviteľa.
Médiá informovali, že európske krajiny a Spojené štáty sa nedokázali dohodnúť na spoločnom kandidátovi, ktorý by nahradil končiaceho Christiana Schmidta. Ten 10. mája odstúpil z funkcie po „obrovskom a neočakávanom“ tlaku zo strany Washingtonu.
Nezvolenie nového vysokého predstaviteľa podnietilo americké veľvyslanectvo v Sarajeve vydať podľa Hiny ostro ladené vyhlásenie, v ktorom obvinilo európske krajiny z blokovania výberu kandidáta navrhovaného Washingtonom.
USA na post preferovali talianskeho diplomata Antonia Zanardi Landiho, ktorého ambasáda označila za kvalifikovaného a skúseného. Niekoľko európskych krajín vyjadrilo voči americkej voľbe námietky. Francúzsko vo funkcii presadzuje diplomata Reného Troccaza, ktorého podporili aj Nemecko a Spojené kráľovstvo.
„Spojené štáty berú na vedomie, že Európa nedokázala dosiahnuť konsenzus ohľadom európskeho kandidáta, a vyjadrujú sklamanie nad tým, že tieto rozpory zabránili PIC splniť svoju úlohu zvoliť nového vysokého predstaviteľa,“ uviedlo veľvyslanectvo USA s tým, že „európska nerozhodnosť a zlyhanie PIC pri plnení vlastných povinností... nútia USA prehodnotiť svoju úlohu v rámci súčasnej medzinárodnej prítomnosti v Bosne a Hercegovine“.
Úrad vysokého predstaviteľa pre Bosnu a Hercegovinu bol zriadený po skončení občianskej vojny v roku 1995. Jeho úlohou je dohliadať na implementáciu tzv. Daytonskej mierovej dohody, ktorá medzietnický konflikt v regióne ukončila.
Rusko v máji počas zasadnutia Bezpečnostnej rady OSN o situácii v tomto balkánskom štáte vyzvalo na okamžité zatvorenie Úradu vysokého predstaviteľa (OHR) v Bosne. Spojené štáty zachovanie tejto funkcie podporujú, no chcú, aby nasledujúci vysoký predstaviteľ postupne odovzdal právomoci miestnym inštitúciám.
V samotnej Bosne žiadajú srbskí a chorvátski lídri zrušenie tohto postu alebo aspoň obmedzenie jeho právomocí. Bosnianski (moslimskí) predstavitelia však tvrdia, že právomoci vysokého predstaviteľa by mali zostať zachované.
Schmidt podľa svojich slov očakáva, že jeho nástupca bude vymenovaný čoskoro. Podľa Hiny by sa tak mohlo stať do konca júna.