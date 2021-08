Hurikán Ida udrel na pevninu Louisiany

New Orleans 29. augusta (TASR) - Hurikán Ida zasiahol v nedeľu pobrežie amerického štátu Louisiana ako "extrémne nebezpečná" búrka 4. kategórie. Informuje o tom tlačová agentúra AFP s odvolaním sa na Národné centrum pre hurikány (NHC).



Ida dorazila takmer presne 16 rokov po tom, ako USA zasiahol hurikán Katrina, ktorý si vyžiadal 1836 mŕtvych a spôsobil materiálne škody vo výške 125 miliárd dolárov. Ida udrela iba 64 kilometrov od miesta, ktoré po prvý raz zasiahla Katrina.



"Extrémne nebezpečný hurikán Ida 4. kategórie dosiahol pevninu neďaleko prístavu Port Fourchon," uviedlo NHC vo varovaní. Ida zasiahla prístav, ktorý leží 160 kilometrov južne od mesta New Orleans, o 18.55 h SELČ, pričom ju sprevádzal vietor s maximálnou stálou rýchlosťou 240 kilometrov za hodinu.



Pred príchodom Idy bičoval prázdne ulice New Orleans silný dážď a vietor. Guvernér štátu Louisiana John Bel Edwards vyhlásil, že Ida, ktorá nabrala na sile počas približovania sa cez teplé vody Mexického zálivu, by sa mohla stať najsilnejšou búrkou, aká zasiahla tento štát od roku 1850.



Úrady niekoľko dní pred príchodom hurikánu dôrazne varovali miestnych obyvateľov, aby ohrozenú oblasť opustili. V súvislosti s týmto prírodným živlom sa očakávajú v štáte dlhotrvajúce výpadky elektrickej energie, pričom viac než 150.000 domácností bolo bez elektrického prúdu už v priebehu nedele.



Predstavitelia New Orleans uviedli, že hurikán zosilnel tak rýchlo, že nebol čas zorganizovať povinnú evakuáciu jeho 390.000 obyvateľov. Starostka LaToya Cantrellová vyzvala ľudí, aby z oblasti dobrovoľne odišli.



K západnému pobrežiu Mexika medzitým dorazil hurikán Nora, ktorý ďalej smeruje ku Kalifornskému zálivu po tom, ako zasiahol oblasť letoviska Puerto Vallarta.



Úrady v mexickom štáte Jalisco, kde Nora v sobotu nakrátko zasiahla pevninu, oznámili, že z postihnutých oblastí zatiaľ vážne škody nehlásia. Mexičanov na strednom a severnom pobreží Tichého oceána varovali pred rizikom záplav, zosuvov pôdy a nebezpečného surfovania v rozbúrených vodách.