USA i Nemecko privítali podporu Turecka pre vstup Švédska do NATO

Washington/Berlín/Ankara 11. júla (TASR) - Americký prezident Joe Biden privítal v pondelok podporu Turecka pre vstup Švédska do Severoatlantickej aliancie (NATO), informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



Biden vo vyhlásení vyjadril pripravenosť na spoluprácu s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom na posilnení obrany a odstrašovania v euroatlantickom priestore. "Teším sa na to, že privítam (švédskeho) premiéra (Ulfa) Kristerssona a Švédsko ako nášho 32. spojenca NATO," dodal.



Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg v pondelok oznámil, že turecký prezident Recep Tayyip Erdogan podporuje vstup Švédska do Aliancie a čoskoro túto záležitosť predloží na schválenie tureckému parlamentu.



Stoltenberg to vyhlásil po rokovaní s Erdoganom a švédskym premiérom Ulfom Kristerssonom vo Vilniuse v predvečer dvojdňového summitu NATO.



"Toto je historický deň," uviedol šéf NATO, nespresnil však, kedy by mohlo dôjsť k vstupu Švédska do tejto organizácie.



Rozhodnutie Ankary dať zelenú vstupu Štokholmu do Aliancie uvítalo v pondelok i Nemecko.



"Cesta pre ratifikáciu členstva Švédska v NATO je pre Turecko konečne jasná," napísala na sociálnej sieti Twitter nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková, ktorá zároveň ocenila "dobré správy z Vilniusu.



Švédsko si podalo prihlášku do NATO vlani spolu s Fínskom. Vstup Fínska do Aliancie umožnilo Turecko na jar tohto roka, avšak voči Švédsku opakovane vznášalo námietky, že poskytuje útočisko teroristom, predovšetkým kurdskej národnosti. Úsilie o vstup Švédska do Aliancie doposiaľ nepodporilo ani Maďarsko.