USA: ICE spustil operáciu proti imigrantom aj v štáte Maine
Zástupkyňa riaditeľa ICE Patricia Hydeová v utorok uviedla, že v štáte Maine majú bezpečnostné zložky v hľadáčiku približne 1400 osôb.
Autor TASR
Washington 22. januára (TASR) — Americké ministerstvo pre vnútornú bezpečnosť v stredu oznámilo, že agenti Imigračného a colného úradu spustili tento týždeň v štáte Maine operáciu Úlovok dňa (Operation Catch of the Day) zmeranú proti nelegálne migrácii. V utorok bolo v rámci nej zadržaných viac ako 50 ľudí, ďalšie zatknutia sa mali uskutočniť v stredu. TASR o tom informuje s odvolaním sa na denník Washington Post a televíziu Fox News.
Zástupkyňa riaditeľa ICE Patricia Hydeová v utorok uviedla, že v štáte Maine majú bezpečnostné zložky v hľadáčiku približne 1400 osôb, ktoré sú podozrivé zo širokej škály trestných činov od znásilnenia dieťaťa a obchodovania s drogami po sexuálne napadnutie a jazdu pod vplyvom alkoholu.
Starostovia Portlandu a Lewistonu, dvoch najväčších miest v Maine, varovali obyvateľov, že ICE by v najbližších dňoch mohol zintenzívniť svoje operácie. V oboch mestách, ktoré sú od seba vzdialené asi 48 kilometrov, žijú početné komunity somálskych prisťahovalcov, ako aj žiadateľov o azyl z niekoľkých ďalších afrických krajín.
Starosta Portlandu Mark Dion minulý týždeň vydal vyhlásenie, v ktorom vyjadril nesúhlas s prítomnosťou agentov ICE v tejto oblasti.
„Sme pohostinné mesto. Neexistujú žiadne dôkazy o nekontrolovanej trestnej činnosti, ktorá by si vyžadovala neprimeranú prítomnosť federálnych agentov,“ uviedol Dion. Dodal, že portlandská polícia nespolupracuje s ICE a nezúčastňuje sa na presadzovaní federálneho imigračného zákona.
Podľa agentúry Reuters prišlo do štátu Maine tento týždeň viac ako 100 agentov ICE. Ich vyslanie je súčasťou zásahu administratívy prezidenta Donalda Trumpa proti nelegálnym imigrantom v USA, čo je jeho kľúčový predvolebný sľub.
Operácia v Maine je neporovnateľne menšia ako zásah ICE prebiehajúci v štáte Minnesota v metropolitnej oblasti Minneapolis - Saint Paul, pozostávajúcej zo 188 miest a obcí. Počas nej agent ICE 7. januára smrteľne postrelil americkú občianku Renée Goodovú neďaleko jej domu. O sedem dní neskôr ďalší policajt postrelil venezuelského imigranta do nohy.
Za šesť týždňov (do utorka) bolo počas nej zatknutých 3000 ľudí, uviedol Gregory Bovino z Úradu colnej a pohraničnej stráže (CBP). Trumpova administratíva túto operáciu zdôvodnila rozsiahlym zneužívaním sociálnych programov, do ktorých sú zapojené aj organizácie spojené so somálskou komunitou.
V Minnesote žije okolo 80.000 ľudí somálskeho pôvodu, pričom prevažná väčšina z nich sú občania USA. Trump opakovane očierňoval somálskych imigrantov a označoval ich za „odpad“, pripomína Washington Post. Minulý týždeň povedal, že podobné podvody sa dejú aj v štáte Maine.
Somálski imigranti začali prichádzať do Maine pred viac ako 20 rokmi. Niektorí boli zvolení do mestských zastupiteľstiev a školských rád v Lewistone a Portlande, traja pôsobia v tamojšej Snemovni reprezentantov.
V posledných rokoch zaznamenal aj Portland prílev migrantov a žiadateľov o azyl z Angoly, Konžskej demokratickej republiky a iných krajín.
Po návrate Trumpa k moci sa prijímanie utečencov takmer úplne pozastavilo. Výnimkou sú členovia afrikánskej komunity, o ktorých Trump bez dôkazov tvrdí, že sú obeťami genocídy.
