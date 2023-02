Identifikačnú známku veterána z Vietnamu po rokoch vrátili rodine

Washington 28. februára (TASR) - Desiatnik americkej námornej pechoty Larry Hughes stratil svoju identifikačnú vojenskú známku počas vietnamskej vojny v roku 1966 pri nasadení v oblasti provincie Da Nang. Miestni obyvatelia ju po čase našli, dostala sa do Spojených štátov a koncom minulého týždňa ju bývalý senátor za štát Virgínia Jim Webb vrátil vojakovej rodine. Stalo sa tak po po 57 rokoch, informuje TASR podľa článku denníka The Washington Post.



V októbri 2022 provinciu Da Nang navštívila skupina študentov z americkej Univerzity Notre Dame s profesorom Michaelom Deschom. Sprevádzal ich bývalý senátor a niekdajší najvyšší predstaviteľ vojenského námorníctva Jim Webb a na základe vlastných zážitkov z vojny im ukazoval miesta bojov.



Počas návštevy bývalého poľného letiska amerických ozbrojených síl An Hoa ich oslovil miestny roľník. Povedal, že počas prác na ryžových poliach našiel niekoľko amerických "psích známok" (prezývka pre vojenský identifikačný prívesok – pozn. red.). Jednu z nich mal ako prívesok na kľúčoch.



Webb, ktorý hovorí po vietnamsky, si ju prezrel. Bolo na ňom meno L. A. Hughes, krvná skupina, služobné číslo a informácia, že ide o príslušníka baptistického náboženstva. Profesor Desch ponúkol mužovi za známku 20 dolárov. Vietnamec súhlasil.



Po návrate do USA Webb zistil, že Larry Hughes v roku 2019 zomrel a je pochovaný na cintoríne veteránov v meste Inglis na Floride. Neskôr vypátral jeho žijúcu sestru a dvoch synov.



"Bol málovravný. Keď som bol malý, nikdy nehovoril o svojej službe (vo Vietname). Pred pár rokmi som ho vzal na putovnú výstavu (predmetov) Pamätníka veteránov z Vietnamu," povedal 44-ročný desiatnikov syn Carl Hughes.



"Pozeral si mená a v istej chvíli zbadal meno niekoho, koho poznal. Ostal tam ticho sedieť asi päť minút, iba sa tak pozeral na tú stenu," pokračoval Carl Hughes s tým, že tento nález mu mnohé veci objasnil.



Exsenátor nechal v USA Hughesov štítok zarámovať spolu so stužkami jeho vyznamenaní a fotografiou študentov z Notre Dame. S povolením Pentagónu to všetko následne osobne odovzdal príbuzným.