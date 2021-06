USA identifikovali 3900 detí odlúčených od rodičov na hranici

San Diego 8. júna (TASR) - Vláda amerického prezidenta Joea Bidena v utorok oznámila, že identifikovala vyše 3900 detí, ktoré odlúčili od rodičov na americko-mexickej hranici za vlády bývalého prezidenta Donalda Trumpa. Tá uplatňovala politiku "nulovej tolerancie" voči ilegálnemu prekročeniu hranice. Informovala o tom tlačová agentúra AP.



Je to jedna z detailnejších správ o kapitole v amerických dejinách prisťahovalectva, ktorá vyvolala vo svete silnú kritiku.



Pracovná skupina Bidenovej administratívy poverená opätovným spájaním rodín napočítala 3913 detí oddelených od rodičov od 1. júla 2017 až do konca Trumpovho pôsobenia v prezidentskom úrade. Je to však výrazne menej než vyše 5500 detí, ktoré identifikovala a v súdnych žalobách uviedla Americká únia občianskych slobôd (ACLU), opierajúca sa o vládne informácie.



Pracovná skupina dodala, že identifikovala "takmer všetky" deti, ktoré odlúčili od rodičov na základe politiky nulovej tolerancie, ale preverí ešte ďalších 1723 prípadov od júla 2017. Takže celkový počet preverovaných prípadov stúpne na 5636, čo sa blíži k údaju ACLU.



Tento rozdiel v počtoch zrejme do veľkej miery vyplýva z rozhodnutia federálneho súdu v San Diegu, ktorý vyradil 1723 detí, lebo boli od rodiny oddelené z iných dôvodov, než bola Trumpova politika nulovej tolerancie, napríklad z dôvodu ohrozovania dieťaťa alebo pochybností o rodičovstve.



Pracovná skupina sa pokúsi zistiť aj to, či boli deti oddelené od rodičov aj počas prvých šiestich mesiacov Trumpovej vlády od januára 2017, čo je obdobie nezahrnuté v žalobe ACLU. Môže to zvýšiť konečný počet odlúčených detí.



Z 3913 detí sa s rodičmi opäť spojilo 1786, väčšinou ešte počas Trumpovho pôsobenia v prezidentskom úrade; skontaktovať sa podarilo s rodičmi ďalších 1965 detí a miesto pobytu 391 rodičov nebolo zistené. Mnoho detí rodičov, s ktorými sa úrady skontaktovali, odovzdali iným členom rodiny.



Správa obsahuje údaje, ktoré neboli dosiaľ zverejnené. Takmer 60 percent detí odlúčených na základe politiky nulovej tolerancie pochádzalo z Guatemaly (2270), po nich nasledovali deti z Hondurasu (1150), Salvádora (281), Mexika (75), Brazílie (74) a Rumunska (23).



Bidenova administratíva sa zaviazala, že znovu spojí rodičov s ich oddelenými deťmi, ale tempo je pomalé a nie je jasné, o koľko prípadov napokon pôjde.