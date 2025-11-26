Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
USA: Imigračné úrady zatkli matku synovca Karoline Leavittovej

Na snímke Karoline Leavittová. Foto: TASR/AP

Bruna Ferreirová pochádza z Brazílie a podľa informácií televízie CNN sa s hovorkyňou Bieleho domu nerozprávala už niekoľko rokov.

Washington 26. novembra (TASR) - Príslušníci amerického Imigračného a colného úradu (ICE) pred dvoma týždňami v blízkosti Bostonu zatkli matku synovca hovorkyne Bieleho domu Karoline Leavittovej. Pre televíziu CNN to v stredu uviedol právnik zadržanej Todd Pomerleau, píše TASR.

Bruna Ferreirová pochádza z Brazílie a podľa informácií televízie CNN sa s hovorkyňou Bieleho domu nerozprávala už niekoľko rokov. Jej 11-ročný syn žije v americkom štáte New Hampshire s otcom Michaelom Leavittom, ktorý je brat hovorkyne Karoline Leavittovej. Zatkli ju, keď šoférovala, aby si vyzdvihla svojho syna.

Hovorca amerického ministerstva vnútornej bezpečnosti pre CNN povedal, že Ferreirová žila v Spojených štátoch ilegálne od júna 1999, keď vypršala platnosť jej turistického víza. Okrem toho bola zatknutá za ublíženie na zdraví a v súčasnosti prebieha konanie o jej vyhostení.

Ferreirová sa v minulosti zapojila do programu známeho pod skratkou DACA, ktorý umožňoval státisícom mladých prisťahovalcov získať odklad vyhostenia a možnosť legálne tam pracovať, ak do Spojených štátov prišli pred 16. rokom života.

Americký prezident Donald Trump sa tento program počas svojho prvého funkčného obdobia pokúsil zrušiť a Ferreirová preto nebola schopná obnoviť si víza. V súčasnosti však podľa svojho právnika „prechádza zákonným imigračným procesom na získanie amerického občianstva“.
