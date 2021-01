Impeachment zrejme podporí aj viacero republikánskych kongresmanov

Washington 13. januára (TASR) – Republikánsky kongresman Adam Kinzinger, ktorý v Snemovni reprezentantov zastupuje štát Illinois, predpovedá, že impeachment (ústavnú žalobu) voči americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi v stredu podporí viacero republikánov. Informovala o tom agentúra AP.



Hlasovanie o podaní ústavnej žaloby voči Trumpovi súvisí s obvineniami z podnecovania povstania počas minulotýždňových útokov jeho podporovateľov na budovu Kapitolu. Ak toto nie je dôvodom na impeachment, potom neviem, čo ním je, povedal Kinzinger.



„Toto je jeden z tých momentov, ktoré presahujú politiku," dodal. Za impeachment zahlasujú podľa jeho slov viacerí republikáni vrátane Liz Cheneyovej, Johna Katka, Freda Uptona či Jaime Herrerovej Beutlerovej. Kinzinger nespresnil, koľko kongresmanov z Republikánskej strany zahlasuje za impeachment, no podľa neho ich bude viac ako päť spomenutých.



Stúpenci dosluhujúceho republikánskeho prezidenta vtrhli 6. januára do budovy Kapitolu a prerušili tak spoločné zasadnutie oboch komôr Kongresu, na ktorom sa potvrdzovalo víťazstvo Bidena v novembrových voľbách. Vzniknutý chaos a násilie viedli k smrti piatich ľudí vrátane jedného policajta. Trump predtým svojich priaznivcov opätovne burcoval nepodloženými obvineniami zo zmanipulovania volieb a nabádal ich, aby pochodovali ku Kapitolu. Samotný Trump popiera, že by bol nabádal svojich stúpencov na násilnosti.