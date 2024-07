USA, India, Japonsko a Austrália rokovali o námornej obrane

Tokio 29. júla (TASR) - Ministri zahraničných vecí Austrálie, Indie, Japonska a Spojených štátov v pondelok v spoločnom vyhlásení po rokovaní iniciatívy Štvorstranný bezpečnostný dialóg (Quad) uviedli, že sú vážne znepokojení zastrašujúcimi manévrami v Juhočínskom mori a zaviazali sa posilniť námornú bezpečnosť v regióne. Podľa agentúry AFP išlo o skrytú výčitku Číne, píše TASR.



Spoločné vyhlásenie nasledovalo po rokovaniach medzi krajinami zoskupenia Quad v Tokiu, na ktorých sa zúčastnili austrálska šéfka diplomacie Penny Wongová, indický minister zahraničných vecí Subrahmanyam Jaishankar, šéfka japonskej diplomacie Jóko Kamikawová a minister zahraničných vecí USA Antony Blinken.



Nadviazali tak na nedeľňajšie bezpečnostné rokovania medzi Tokiom a Washingtonom, na ktorých spojenci označili Čínu za najväčšiu strategickú výzvu, ktorej tento región čelí.



"Sme vážne znepokojení situáciou vo Východočínskom a Juhočínskom mori a opätovne zdôrazňujeme náš zásadný nesúhlas s akýmikoľvek jednostrannými krokmi, ktorých cieľom je zmeniť status quo silou alebo nátlakom," konštatovali ministri vo vyhlásení, v ktorom sa však Čína priamo nespomína.



Vyjadrili tiež obavy nad militarizáciou sporných prvkov a nátlakovými a zastrašujúcimi manévrami v Juhočínskom mori vrátane nebezpečného využívania plavidiel pobrežnej stráže a námornej milície.



Čínske plavidlá sa v posledných mesiacoch opakovane stretli s filipínskymi loďami v okolí spornej plytčiny Second Thomas Shoal, hoci obe krajiny začiatkom tohto mesiaca uzavreli predbežnú dohodu, ktorej cieľom je zmierniť napätie.



Ministri informovali, že pracujú na sérii iniciatív na zachovanie slobodného a otvoreného námorného poriadku, vrátane spolupráce s partnermi na posilnení informovanosti o lokalite a plánu na vytvorenie nového námorného právneho dialógu.



Blinken dodal, že USA budú naďalej spolupracovať so svojimi partnermi na zabezpečení slobody plavby a nerušeného toku legálneho námorného obchodu. USA ešte v nedeľu oznámili plány na rozsiahlu reorganizáciu svojho vojenského velenia v Japonsku s cieľom prehĺbiť koordináciu s ozbrojenými silami svojho spojenca.



Japonská ministerka Kamikawová zdôraznila potrebu budovania kapacít kybernetickej bezpečnosti a poskytovania možností odbornej prípravy v oblasti námornej bezpečnosti s cieľom chrániť a rozvíjať prosperitu v Indopacifiku.



Po odchode z Tokia budú americkí predstavitelia rokovať o bezpečnosti aj s Filipínami.



Blinken sa v sobotu v Laose stretol so svojím čínskym náprotivkom Wangom I, kde zopakoval, že Washington a jeho partneri chcú zachovať slobodný a otvorený Indopacifik.



Štvorstranný bezpečnostný dialóg (Quad) je neformálna iniciatíva Austrálie, Indie, Japonska a Spojených štátov pre strategickú vojenskú spoluprácu v oblasti Tichého a Indického oceánu, ktorá vznikla v roku 2007. Čína Quad považuje za ohrozenie svojich záujmov.