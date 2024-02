Informátorovi, ktorý mal klamať o Bidenovi, zamietli prepustenie

Los Angeles 27. februára (TASR) - Bývalému informátorovi amerického Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI), ktorého obvinili z klamstiev o americkom prezidentovi Joeovi Bidenovi a jeho synovi Hunterovi, v pondelok zamietli prepustenie na kauciu pre obavy z možného úteku. TASR o tom informuje v utorok podľa správy agentúry AFP.



Alexander Smirnov (43) v júni 2020 nepravdivo informoval agentov FBI, že manažéri spojení s ukrajinskou plynárenskou firmou Burisma vyplatili Joeovi aj Hunterovi Bidenovi každému po päť miliónov dolárov. Malo k tomu dôjsť v rokoch 2015 a 2016.



Prvýkrát ho zadržali pred dvomi týždňami a obvinili z krivej výpovede a vytvorenia falošného a fiktívneho záznamu. Súd ho nakoniec nakrátko prepustil na kauciu, minulý týždeň ho však znovu zatkli. Obhajcovia požadovali okamžité prepustenie svojho mandanta.



Na pondelkovom pojednávaní v Los Angeles okresný sudca vyjadril obavy, že Smirnov, ktorý má americké aj izraelské občianstvo, sa v prípade prepustenia na kauciu môže pokúsiť o útek pred spravodlivosťou. "Nie som presvedčený o tom, že existujú podmienky..., ktoré by zaistili, aby ste neutiekli z jurisdikcie (tohto súdu)," uviedol sudca.



Federálni prokurátori argumentovali, že Smirnov mal záznam o nečestnosti a v prípade prepustenia na slobodu by sa nedalo dôverovať tomu, že sa vráti pred súd. Podľa nich má rozsiahle kontakty v Rusku a inde vo svete a prístup k viac ako šiestim miliónom dolárov, "čo by mu umožnilo pohodlne žiť v zahraničí až do konca života," cituje AFP zo súdnych dokumentov.



Obvinenie voči Smirnovovi podľa AFP zrejme oslabuje snahy o obžalobu Joea Bidena, ktorú v Kongrese USA pripravujú republikáni. Tí využívali tvrdenia bývalého informátora FBI ako dôkaz, že obaja Bidenovci boli zapojení do zločineckej skupiny. Operuje s ním aj exprezident Donald Trump, ktorý s obľubou hovorí o údajnej skorumpovanosti Joea Bidena, svojho pravdepodobného súpera v novembrových prezidentských voľbách.



Smirnov pôsobil ako dôveryhodný zdroj pre FBI najmenej desať rokov. V texte obžaloby sa spomína, že za ten čas poskytoval informácie, ktoré sa využívali pri vyšetrovaní trestných činov, pričom niektoré z nich neboli pravdivé.



V ďalšom spise sa uvádzalo, že zdrojom falošných informácií, ktoré Smirnov poskytol svojmu nadriadenému v FBI, boli ruské tajné služby. Smirnov podľa prokurátorov priznal, že do šírenia správy o Hunterovi Bidenovi boli zapojené aj osoby spájané s ruskou rozviedkou.