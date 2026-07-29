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USA: Irán zaútočil raketami na americké jednotky na Blízkom východe

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Pohľad na ulicu v Teheráne v Iráne v pondelok 27. júla 2026. Foto: TASR/AP

Podľa portálu Axios bola terčom útoku americká vojenská základňa v Jordánsku.

Autor TASR
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Washington 29. júla (TASR) - Irán v noci na stredu odpálil viacero balistických rakiet smerom na americké sily na Blízkom východe. Išlo o prvý výraznejší útok po krátkom prerušení bojov, počas ktorého sa sprostredkovatelia snažili obnoviť mierové rokovania medzi oboma stranami. Oznámila to americká armáda, informuje TASR podľa správ portálu Axios a agentúr AP a AFP.

„Revolučné gardy odpálili z Iránu viacero balistických rakiet v rámci pokusu o prekvapivý útok na americké jednotky rozmiestnené na Blízkom východe. Všetky iránske rakety sa podarilo úspešne zneškodniť. Americké sily zostávajú v stave zvýšenej ostražitosti a vysokej pripravenosti,“ uviedlo Ústredné velenie armády USA (CENTCOM) na sociálnej sieti X.

Podľa portálu Axios bola terčom útoku americká vojenská základňa v Jordánsku.

Išlo o prvý iránsky útok balistickými raketami na americkú základňu v regióne od piatka, keď prezident USA Donald Trump pozastavil americké údery proti Iránu, aby dal priestor diplomacii.

Trump v pondelok uviedol, že Spojené štáty vedú s Iránom veľmi intenzívne rokovania. Zároveň však varoval, že ak rozhovory zlyhajú, Washington sa vráti k „veľmi silnej vojenskej akcii“.

Irán odpálil rakety v čase, keď sa vo Washingtone stretli Trump a izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Podľa Bieleho domu sa rokovania zamerali najmä na situáciu súvisiacu s Iránom a označil ich za pozitívne a produktívne.
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