USA: Izrael by mal povoliť šéfovi UNRWA vstup do Pásma Gazy

Washington 19. marca (TASR) - Spojené štáty v utorok vyhlásili, že Izrael by mal pustiť šéfa Agentúry OSN pre palestínskych utečencov (UNRWA) Philippeho Lazzariniho do Pásma Gazy, ktorého tam v pondelok izraelské úrady odmietli vpustiť. TASR prevzala informácie z tlačovej agentúry AFP.



"Sme presvedčení, že by (personál) mal navštíviť oblasť pôsobenia UNRWA, vrátane Pásma Gazy, a budeme ďalej spolupracovať s izraelskou vládou na tom, aby urýchlene schválila všetky požadované víza pre pracovníkov OSN a mimovládnych organizácií," povedal novinárom hovorca amerického ministerstva zahraničných vecí Vedant Patel.



Šéf UNRWA Lazzarini v pondelok v Káhire oznámil, že chcel ísť do mesta Rafah na juhu Pásma Gazy, ale Izrael ho tam odmietol vpustiť.



Izrael obvinil agentúru, že poskytuje ochranu palestínskemu militantnému hnutiu Hamas. Spomína pritom údajnú účasť niekoľkých zamestnancov UNRWA na masívnom útoku na izraelské územie zo 7. októbra, ktorý bol následne spúšťačom izraelskej vojenskej operácie v palestínskej enkláve.



USA pozastavili financovanie UNRWA a vyzvali na vyšetrovanie obvinení, ale zároveň označili prácu agentúry za neoceniteľnú.



Patel nepovedal, či Spojené štáty diskutovali s Izraelom o nevpustení Lazzariniho do Gazy.



"Všetky vlády v regióne musia urobiť, čo je nutné, aby sa umožnila humanitárna pomoc, a to zahŕňa aj povolenie slobodného pohybu medzinárodného personálu," dodal Patel.