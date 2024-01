USA, Izrael, Egypt a Katar rokujú v Paríži o prímerí v pásme Gazy

Paríž 28. januára (TASR) - Riaditeľ americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA), ako aj poprední predstavitelia Egypta, Kataru a Izraela sa v nedeľu zišli v Paríži, kde pracujú na prímerí v palestínskom Pásme Gazy. Uviedli to zdroje blízke účastníkom stretnutia. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP.



V kontakte s týmito štyrmi krajinami sú aj francúzske úrady. Cieľom podľa zdrojov je vyrokovať zastavenie bojov v Pásme Gazy, ktoré vedú medzi sebou Izrael a palestínske militantné hnutie Hamas.



Bezpečnostný zdroj v piatok pre AFP povedal, že šéf CIA William Burns sa má "v najbližších dňoch" stretnúť s kolegami z Izraela a Egypta a tiež s katarským premiérom.



Zdroj uplynulý týždeň potvrdil správu denníka The Washington Post, že prezident USA Joe Biden posiela Burnsa na misiu, na ktorej sa má pokúsiť vyrokovať prepustenie zvyšných izraelských rukojemníkov zadržiavaných Hamasom výmenou za prímerie.



Denník The New York Times v sobotu napísal, že vyjednávači pod vedením USA sa dostali bližšie k dohode, na základe ktorej by Izrael pozastavil vojnu v Pásme Gazy na približne dva mesiace a za to by bolo prepustených vyše 100 rukojemníkov.



New York Times s odvolaním sa na nemenovaných amerických predstaviteľov uviedol, že vyjednávači vypracovali návrh dohody, ktorá má byť témou diskusií v nedeľu v Paríži.



Prezident USA Biden sa v piatok rozprával s katarským emirom a diskutovali spolu o prepustení rukojemníkov, informoval Biely dom. Upozornil však, že "okamžitý posun" v situácii je nepravdepodobný.



Katar hrá kľúčovú úlohu v najnovších rozhovoroch, keďže v novembri dokázal sprostredkovať dohodu o prepustení rukojemníkov.



Hamas podnikol 7. októbra masívny útok na Izrael a výsledkom bolo približne 1140 zabitých ľudí, väčšinou civilistov, uvádza AFP na základe oficiálnych údajov.



Militanti tiež odviedli do Pásma Gazy, kde Hamas vládne, okolo 250 rukojemníkov. Izrael tvrdí, že na tomto palestínskom území sa ich ešte nachádza 132, z nich najmenej 28 už nežije.



Izraelská prebiehajúca vojenská ofenzíva pripravila v Pásme Gazy o život najmenej 26.422 ľudí, väčšinou civilistov, ako tvrdí tamojšie ministerstvo zdravotníctva riadené Hamasom.