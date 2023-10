Izrael súhlasil, že denne povolí vstup do Gazy 100 kamiónom s pomocou

Tel Aviv 31. októbra (TASR) - Izrael súhlasil, že denne povolí vstup do pásma Gazy 100 nákladným vozidlám s humanitárnou pomocou. Vyplýva to z pondelkovej dohody Izraela s americkou vládou. TASR správu prevzala v utorok z portálu The Times of Israel, ktorý sa odvoláva na predstaviteľov vlády USA.



Agentúra OSN pre pomoc palestínskym utečencom na Blízkom východe (UNRWA) v pondelok upozornila, že obmedzený počet humanitárnych konvojov vstupujúcich do pásma Gazy nepostačuje na uspokojenie "bezprecedentných humanitárnych potrieb" tamojších civilistov.



"Tých niekoľko konvojov, ktoré boli pustené cez hraničný priechod (Rafah), nie je nič v porovnaní s potrebami viac než dvoch miliónov ľudí uväznených v pásme Gazy," uviedol generálny komisár UNRWA Philippe Lazzarini.



Egypt otvoril hraničný priechod Rafah s pásmom Gazy 21. októbra. Odvtedy cezeň prešlo len 171 vozidiel s humanitárnou pomocou, píše The Times of Israel s odvolaním sa na úrad koordinujúci aktivity židovského štátu na palestínskych územiach (COGAT).



"Súčasťou tejto prvej fázy, o ktorej sme s Izraelčanmi rokovali, je úsilie dosiahnuť približne 100 (nákladných vozidiel) za deň," uviedol hovorca prezidenta USA pre národnú bezpečnosť John Kirby.



Podľa OSN je denne potrebných 100 nákladných vozidiel na zabezpečenie starostlivosti o viac než 2,2 milióny obyvateľov pásma Gazy, píše agentúra DPA. Pred začiatkom konfliktu 7. októbra tam podľa Úradu OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) prichádzalo priemerne 500 takýchto vozidiel za týždeň.