Jack White aukciou podporil centrum zosnulého dídžeja Johna Peela

Washington 26. augusta (TASR) – Americký rockový spevák Jack White podporil zachovanie hudobného centra venovaného pamiatke zosnulého britského dídžeja Johna Peela. Správu priniesla v stredu stanica BBC.



White, bývalý líder skupiny The White Stripes, ponúkol do aukcie svoje gitary, súpravu bicích nástrojov a rozličné memorabílie späté s jeho nezávislým hudobným vydavateľstvom Third Man Records.



Časť výťažku pôjde stredisku John Peel Centre for Creative Arts v meste Stowmarket v anglickom grófstve Suffolk. Dražbu pripravila spoločnosť Online Nashville Auctions.



Sheridan Jemison z danej spoločnosti uviedol, že záujem o dražbu je fenomenálny a záujem prejavili ľudia z celého sveta.



John Peel, niekdajší dídžej stanice BBC Radio 1, žil v okolí Stowmarketu mnoho rokov až do svojej smrti v roku 2004.



Spojitosť Jacka Whitea s Johnom Peelom sa datuje do začiatkov činnosti formácie The White Stripes. V roku 2001 skupina nahrala v jeho programe koncertný záznam po tom, čo Peel – ako jeden z najvplyvnejších dídžejov – začal vo svojom vysielaní púšťať ich nahrávky.



White, rodák z Detroitu, v rozhovore pre magazín Mojo z roku 2014 vyhlásil, že John Peel bol najvýznamnejším dídžejom, aký kedy žil.



White bol medzi trúchliacimi na jeho pohrebe v katedrále v anglickom meste Bury St Edmunds. Peel podľahol infarktu myokardu počas dovolenky v Peru.