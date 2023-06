USA, Japonsko a Južná Kórea budú zdieľať varovné údaje o raketách KĽDR

Singapur 3. júna (TASR) - Spojené štáty, Japonsko a Južná Kórea sú pripravené do konca roka 2023 vzájomne zdieľať varovné údaje o raketách KĽDR. Šéfovia obrany troch krajín sa na tom dohodli počas rokovania v Singapure, informuje TASR podľa agentúry AFP.



Ministri "uznali trojstranné úsilie aktivovať mechanizmus zdieľania údajov a varovaní pred raketami (KĽDR) v reálnom čase pred koncom roka s cieľom zlepšiť schopnosť každej krajiny odhaliť a posúdiť vypustené rakety", uvádza sa vo vyhlásení.



Kórejská ľudovodemokratická republika sa v stredu neúspešne pokúsila vypustiť špionážny satelit na obežnú dráhu Zeme, po zlyhaní nosenej rakety sa však zrútil do mora. Juhokórejská armáda uviedla, že sa jej podarilo nájsť a vyloviť časť podozrivých trosiek.



Soul, Tokio a Washington štart rakety so satelitom odsúdili. Podľa nich porušil celý rad rezolúcií OSN zakazujúcich Pchjongjangu akékoľvek testy s použitím technológie balistických rakiet.



KĽDR zdvojnásobila svoj vojenský program od kolapsu diplomatických rokovaní v roku 2019. Odvtedy vykonala sériu zakázaných zbrojných testov, vrátane skúšobného odpálenia viacerých medzikontinentálnych balistických rakiet.



Severokórejský vodca Kim Čong-un minulý rok vyhlásil svoju krajinu za "nezvratnú" jadrovú veľmoc a vyzval na "exponenciálne" zvýšenie výroby zbraní, vrátane taktických jadrových.