USA, Japonsko a Južná Kórea odsúdili test severokórejskej rakety

Washington 4. októbra (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken telefonoval so svojimi rezortnými kolegami z Japonska a Južnej Kórey a spoločne "dôrazne odsúdili" odpálenie severokórejskej balistickej strely, ktorá preletela ponad Japonsko. Oznámil to v utorok hovorca amerického Štátneho departmentu Ned Price. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Trojica ministrov tiež odsúdila aj to, že Severná Kórea ignoruje niekoľko rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN, čo "výrazným spôsobom destabilizuje región," uviedol Price.



Blinken zdôraznil, že záväzok Spojených štátov týkajúci sa obrany Južnej Kórey a Japonska je aj naďalej "úplný", a znovu potvrdil dôležitosť blízkej trojstrannej spolupráce, ktorá má prispieť k tomu, aby bola "Severná Kórea braná na zodpovednosť za svoje neakceptovateľné správanie", uvádza sa vo vyhlásení amerického rezortu diplomacie.



Odpálenie balistickej strely z KĽDR, ktorá prvýkrát po takmer piatich rokoch preletela ponad Japonsko, v utorok odsúdila i Európska únia.



Test severokórejskej balistickej strely v utorok v Japonsku aktivoval systém varovania pred vzdušnými útokmi J-Alert. Japonský premiér Fumio Kišida jej odpálenie označil za "obludné". Išlo dovedna o siedmy prípad odpálenia severokórejskej rakety ponad Japonsko. Naposledy sa tak stalo v roku 2017.