USA, Japonsko a Južná Kórea rokovali o postupe voči KĽDR

Tokio 3. apríla (TASR) - Poradca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan sa v piatok stretol so svojimi náprotivkami z Južnej Kórey a Japonska, aby prediskutovali postup v súvislosti so Severnou Kóreou a bezpečnostnú situáciu v indicko-tichomorskom regióne, informovala agentúra DPA.



Stretnutie sa uskutočnilo na základni amerického letectva a námorníctva Joint Base Andrews v štáte Maryland.



"Poradcovia pre národnú bezpečnosť sa podelili o svoje obavy v súvislosti so severokórejským programom jadrových a balistických rakiet a opätovne potvrdili záväzok venovať sa týmto záležitostiam a riešiť ich prostredníctvom intenzívnej trojstrannej spolupráce smerom k denuklearizácii," uviedol Biely dom vo vyhlásení.



Od summitu predošlého amerického prezidenta Donalda Trumpa so severokórejským vodcom Kim Čong-unom vo Vietname vo februári 2019 nedosiahli Washington a Pchjongjang v rokovaniach o severokórejskom jadrovom programe nijaký pokrok, poznamenáva DPA.



Japonský premiér Jošihide Suga sa má 16. apríla vo Washingtone stretnúť s novým šéfom Bieleho domu Joeom Bidenom. Témou rokovaní majú byť záležitosti súvisiace s Čínou a so Severnou Kóreou, ako aj spolupráca v indicko-pacifickom regióne.