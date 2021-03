USA, Japonsko, Austrália a India chcú vyrobiť miliardu dávok vakcín

Washington 12. marca (TASR) - Politickí lídri USA, Japonska, Austrálie a Indie sa do konca tohto roka osobne stretnú na summite, oznámil Biely dom po ich piatkovom virtuálnom rokovaní. Štvorica krajín sa zároveň dohodla na spoločnej iniciatíve, ktorej cieľom je vyrobiť ďalšiu miliardu dávok vakcín proti ochoreniu COVID-19. Informovala o tom agentúra AFP.



Na piatkovom virtuálnom summite sa zúčastnili americký prezident Joe Biden, indický premiér Naréndra Módí, japonský premiér Jošihide Suga a austrálsky premiér Scott Morrison. Biely dom toto zoskupenie nazval "Štvorica" (Quad).



"Zaväzujeme sa presadzovať slobodný a otvorený poriadok, zakotvený v medzinárodnom práve a založený na pravidlách, s cieľom posilniť bezpečnosť, prosperitu a čeliť hrozbám v indopacifickej oblasti i mimo nej," uvádza sa v spoločnom vyhlásení zverejnenom po virtuálnej schôdzke.



Štvorica krajín ďalej dosiahla dohodu aj v oblasti výroby vakcín. Indická spoločnosť Biological E Ltd. vyrobí do konca roka 2022 "najmenej" miliardu dávok vakcín pre juhovýchodnú Áziu, prevažne od spoločnosti Johnson & Johnson.



Výrobu budú financovať Japonsko a Medzinárodná finančná korporácia (IFC). Austrália okrem predtým sľúbeného príspevku vo výške 407 milión dolárov (340,5 milióna eur) poskytne aj ďalších 77 miliónov dolárov (64,5 milióna eur), ktoré zabezpečia, že vyrobené vakcíny budú obyvateľom juhovýchodnej Ázie aj podané. Distribúciu očkovacích látok podporí sumou 41 miliónov dolárov (34,3 milióna eur) aj Japonsko.