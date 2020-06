Joe Biden sa pred pohrebom Georga Floyda stretne s jeho rodinou

Washington 8. júna (TASR) - Bývalý viceprezident USA Joe Biden plánuje odcestovať do Houstonu, aby sa stretol s rodinou Georga Floyda, ktorý zomrel v dôsledku brutálneho zásahu belošského policajta pri zatýkaní, uviedla agentúra AP.



Biden, ktorý je demokratickým kandidátom na post prezidenta USA, poskytne aj video odkaz na smútočnú bohoslužbu za Floyda, ktorá sa bude konať v pondelok.



Bidenov poradca v nedeľu informoval o jeho plánoch, ktoré však nezahŕňajú účasť na bohoslužbe. Očakáva sa, že Biden pozostalej rodine vyjadrí úprimnú sústrasť, povedal jeho poradca, ktorý si želal zostať v anonymite.



Smútočná bohoslužba bude nasledovať po šesťhodinovej projekcii venovanej Floydovi, ktorý vyrastal v Houstone. Samotný pohreb sa uskutoční v utorok (9. júna) na predmestí Houstonu, Pearlande.



George Floyd zomrel 25. mája v Minneapolise v štáte Minnesota pri zásahu belošských policajtov, keď ležal spútaný na zemi a jeden z nich mu niekoľko minút kľačal na krku. Pri zatýkaní sa opakovane sťažoval, že nemôže dýchať. Sanitka následne odviezla bezvládne telo 46-ročného Floyda do nemocnice, kde ho vyhlásili za mŕtveho. Neprimeraný zásah, ktorý okolostojaci nakrútili na video, vyvolal po celých USA protesty, ktoré vyústili do násilností.