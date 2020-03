Joe Biden vyhral primárky v štátoch Mississippi a Missouri

Washington 11. marca (TASR) – Bývalý americký viceprezident Joe Biden zvíťazil vo včerajších prezidentských primárkach demokratov v štátoch Mississippi a Missouri. Uvádza sa to v prognóze novín The Washington Post, podľa ktorého si tak Biden posilnil svoju pozíciu pred rivalom Berniem Sandersom.



Demokratické primárky sa v utorok konali v šiestich štátoch USA. Prognózy výsledkov sú zatiaľ známe len zo štátov Mississippi a Missouri, kde sa celkovo súperilo o 104 delegátov.



Prvé výsledky naznačujú možné víťazstvo Bidena aj v štáte Michigan; po zrátaní 10 percent hlasov tam mal pred Sandersom zhruba 10-percentný náskok. Americké médiá však zatiaľ víťaza v Michigane neprognózovali. V štáte Michigan sa v rámci utorkových primárok súperilo o najvyšší počet delegátov (125).



Volebné zhromaždenia demokratov v utorok okrem toho prebehli aj v Idahu, Severnej Dakote a v štáte Washington na západnom pobreží USA.



Okrem Severnej Dakoty mali vo zvyšných štátoch primárky aj republikáni, medzi ktorými je však jednoznačným favoritom úradujúci prezident USA Donald Trump.



Joe Biden triumfoval aj minulý týždeň v rámci tzv. supervolebného utorka, keď podľa doposiaľ nekompletných výsledkov zaznamenal víťazstvo v demokratických primárkach v deviatich štátoch. Jeho hlavný súper v boji o prezidentskú nomináciu demokratov Bernie Sanders ho predstihol len v troch štátoch.



V štáte Michigan sa v rámci utorkových primárok súperilo o najvyšší počet delegátov (125) nominačného snemu Demokratickej strany. Pred predchádzajúcimi prezidentskými voľbami v roku 2016 v Michigane zvíťazil Bernie Sanders.