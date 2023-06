USA, Južná Kórea a Japonsko rokovali aj o provokáciách Severnej Kórey

Washington 15. júna (TASR) - Poradca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan vo štvrtok rokoval so svojimi partnermi z Japonska a Južnej Kórey o zachovaní stability v Taiwanskom prielive a možnostiach koordinácie vo Východočínskom a Juhočínskom mori. Oznámil to Biely dom, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.



Sullivan spolu s japonským poradcom pre národnú bezpečnosť Takeom Akibom a riaditeľom juhokórejského Národného bezpečnostného úradu Cho Tae-yonom diskutovali v Tokiu aj o "zakázaných jadrových a raketových programoch a najnovších provokáciách Severnej Kórey a určili ďalšie kroky na posilnenie svojej spolupráce," uviedol Biely dom.



"Naše trojstranné partnerstvo je teraz silnejšie a má väčší potenciál než kedykoľvek predtým," uvádza sa vo vyhlásení Spojených štátov.



Oznámenie o trojstrannom stretnutí prišlo krátko predtým, ako juhokórejská armáda uviedla, že Severná Kórea odpálila dve balistické rakety krátkeho doletu strelu do Japonského mora.