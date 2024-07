USA, Kanada a Fínsko chcú vyrobiť viac ľadoborcov v Arktíde

Washington 11. júla (TASR) - Spojené štáty, Kanada a Fínsko posilnia vzájomnú spoluprácu v Arktíde a zamerajú sa na stavbu lodí vrátane ľadoborcov. Chcú tak zdôrazniť svoju prítomnosť v regióne, kde sú v poslednej dobe aktívne Rusko aj Čína. Vyplýva to z vyhlásenia, ktoré vo štvrtok zverejnil Biely dom. Podľa správ agentúr AP, AFP a Reuters píše TASR.



Americký prezident Joe Biden, kanadský premiér Justin Trudeau a fínsky prezident Alexander Stubb diskutovali o potrebe rozvoja lodiarskeho priemyslu v Arktíde počas tohtotýždňového summitu NATO vo Washingtone.



Do konca roka tohto roka krajiny podpíšu memorandum o porozumení, aby túto dohodu týkajúcu sa rozvoja lodiarskeho priemyslu formalizovali, informovali tlačové agentúry.



Vzhľadom na klimatické zmeny a roztápanie ľadovcov sa v Arktíde otvorili nové oblasti, v ktorých prebieha konkurenčný boj o námorné trasy a zdroje. Sú do neho zapojené tak západné krajiny, ako aj Rusko a Čína. Ide najmä o nové ložiská ropy, plynu, nerastných surovín a lodné trasy v oblasti so zložitou sieťou konkurenčných územných nárokov, uviedla agentúra AFP.



Nová dohoda vyzýva na lepšiu výmenu informácií o výrobe polárnych ľadoborcov, umožňuje pracovníkom a expertom zúčastnených krajín absolvovať školenia v lodeniciach všetkých troch krajín a podporuje spojencov v nákupe polárnych ľadoborcov z amerických, fínskych alebo kanadských lodeníc pre ich vlastné potreby.



USA podľa miestnych úradov nepostavili ľadoborec už desiatky rokov, pretože technické požiadavky na takéto plavidlo sú veľmi náročné. USA má podľa nich dva, Kanada deväť, Fínsko 12 a Rusko 36 ľadoborcov.



Rusko v posledných rokoch posilnilo svoju vojenskú prítomnosť v arktickom regióne opätovným otvorením a modernizáciou niekoľkých základní a letísk, ktoré boli opustené od konca sovietskej éry, zatiaľ čo Čína investovala do polárneho prieskumu a výskumu.