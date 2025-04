Kaplnka v Las Vegas ponúka na 4. máj svadby v štýle Star Wars

Las Vegas 15. apríla (TASR) – Sobášna kaplnka v americkom Las Vegas oslavuje Deň Star Wars ponukou dvoch tematických balíčkov inšpirovaných touto filmovou ságou. Tento deň každoročne pripadá na 4. mája, TASR informuje na základe správy agentúry UPI.



Kaplnka v roku 2024 ponúkala párom balíčky „YODA One For Me“ (Si moja yodiná polovička) a „Love Star“ (Hviezda lásky). Propagovala ich fotografiami zamestnancov v tričkách s nápisom „Til Death Star Do Us Part“ (Kým nás Hviezda smrti nerozdelí).



Oba balíčky služieb obsahujú sobášiaceho v kostýme Dartha Vadera alebo princezny Leie, „vlastnú hudbu s témou Star Wars“, kytice a kvetinové pierka, profesionálne fotografie a video z obradu a sobášny list v štýle Star Wars.



Deň Star Wars sa oslavuje 4. mája, pretože v americkej angličtine (v dátume sa najskôr uvádza mesiac a až za ním deň) foneticky May 4th – May the fourth pripomína časť slávnej frázy „May the Force be with you“ (Nech ťa Sila sprevádza).



Deň Star Wars vznikol z iniciatívy fanúšikov a rýchlo si získal popularitu. Nie je oficiálnym sviatkom vyhláseným spoločnosťou Lucasfilm, ktorá 25. mája 1977 do kín uviedla prvý film Hviezdne vojny IV – Nová nádej.