ANALÝZA: Každý desiaty zločin z nenávisti sa stal v USA v školách

New York 30. januára (TASR) - Školy v Spojených štátoch sú tretím najčastejším miestom, kde dochádza k zločinom z nenávisti. Vyplýva to z vôbec prvej analýzy týchto previnení v školskom prostredí, ktorú vypracovali Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) a ministerstvo spravodlivosti USA. TASR informuje podľa utorňajšej správy agentúry DPA.



Podľa údajov z rokov 2018 až 2022 viac ako 30 percent obetí zločinov z nenávisti do 18 rokov čelilo útokom práve v škole. V tomto prostredí podľa analýzy spáchalo zločiny z nenávisti takmer 36 percent mladistvých páchateľov.



FBI ho definuje ako "spáchaný trestný čin, ktorý je úplne alebo čiastočne motivovaný predsudkami páchateľa voči niektorej rase/etniku/rodine, náboženstvu, sexuálnej orientácii, zdravotnému postihnutiu, pohlaviu alebo rodovej identite". Medzi najčastejšie formy patrilo zastrašovanie, ničenie, poškodzovanie alebo vandalizmus a ľahké napadnutie.



Primárnym terčom podľa analýzy boli za päť skúmaných rokov ľudia čiernej pleti. Za nimi nasledovali ako obete židia a príslušníci LGBTQ+ komunity. Niektoré útoky spadali pod viac ako jedno kategóriu.



FBI upozornil, že počet zločinov z nenávisti na školách stúpa. V roku 2018 ich bolo približne 700 (8,2 percenta) z celkového počtu 8492. O rok neskôr to bolo už desať percent.



Počas lockdownu v dôsledku pandémie koronavírusu v roku 2020 počet zločinov z nenávisti v školskom prostredí klesol pod štyri percentá. V nasledujúcich dvoch rokoch sa opäť zvýšil - v roku 2021 na 7,2 percenta a v roku 2022 na desať percent z celkového počtu 13.346.



Školy ako miesto činu pri zločinoch z nenávisti sú na treťom mieste po bydliskách a domoch alebo cestách, diaľniciach, či uliciach. Podľa zistení FBI sa až jeden z desiatich zločinov z nenávisti stal v škole.