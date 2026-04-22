USA: Kľúčový protiraketový systém THAAD zostáva v Južnej Kórei
Batéria THAAD je určená na zostrelenie balistickej strely vo výške 40 až 150 kilometrov v koncovej fáze letu.
Autor TASR
Washington/Soul 22. apríla (TASR) - Spojené štáty nepresunuli kľúčový systém protiraketovej obrany THAAD z Južnej Kórey, uviedol v utorok predstaviteľ amerických ozbrojených síl. Reagoval na správy o jeho možnom presune na Blízky východ, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Denník The Washington Post minulý mesiac s odvolaním sa na anonymné zdroje informoval, že USA presúvajú časti systému THAAD z Južnej Kórey uprostred vojny proti Iránu. Správa vyvolala v Soule znepokojenie, keďže tento systém je jedným z pilierov obrany krajiny proti jadrovo vyzbrojenej Severnej Kórei.
Veliteľ amerických síl v krajine Xavier Brunson však ubezpečil, že USA „nepresunuli žiadne systémy THAAD“ mimo územia. „THAAD naďalej zostáva na polostrove,“ povedal počas vypočutia v americkom Senáte vo Washingtone.
Batéria THAAD je určená na zostrelenie balistickej strely vo výške 40 až 150 kilometrov v koncovej fáze letu. Americká armáda ju proti vojenskej hrozbe Severnej Kórey nasadila v Seongju, viac ako 200 kilometrov juhovýchodne od Soulu.
