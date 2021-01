Trump reaguje na Bidenovo víťazstvo

Washington 7. januára (TASR) – Spoločné zasadnutie oboch komôr amerického Kongresu vo štvrtok oficiálne potvrdilo výsledky novembrových prezidentských volieb. Za prezidenta bol zvolený Joe Biden a za viceprezidentku Kamala Harrisová, oznámil viceprezident a predseda Senátu Mike Pence. Informovala o tom americká televízna stanica CNN. Trump v reakcii na túto správu avizoval, že teraz „bude nasledovať usporiadané odovzdanie moci".Biden dostal od zboru voliteľov, ktoré rozhoduje o tom, kto bude prezidentom, 306 hlasov voliteľov a odchádzajúci prezident Donald Trump 232.Kongres pod vedením viceprezidenta Mikea Pencea hlasy slávnostne prerátal. Tento akt narušili republikánski členovia Kongresu, ktorí vzniesli námietky proti započítaniu hlasov voliteľov zo štátu Pensylvánia a Arizona. Obe sťažnosti následne osobitne zamietli zákonodarcovia v oboch komorách Kongresu.Ešte predtým však zasadnutie prerušili priaznivci odchádzajúceho prezidenta Donalda Trumpa, keď v stredu vnikli do budovy Kapitolu, sídla amerického Kongresu. V chaotickej situácii zasadnutie prerušili a kongresmanov i novinárov evakuovali.Počas potýčok medzi protestujúcimi a policajtmi v Kongrese policajti postrelili do hrudníka ženu, ktorá neskôr v nemocnici zomrela, povedal Contee. O jej úmrtí už predtým informovali médiá.Novinári píšu aj o smrti ďalších troch ľudí – dvoch mužov a jednej ženy – ich úmrtie však údajne nesúvisí s nepokojmi. Podľa polície všetci traja zomreli v dôsledku akútneho zdravotného problému.Prečítajte si: Násilnosti v Kapitole si vyžiadali životy štyroch ľudí Niekoľko ľudí utrpelo zranenia. Počas násilností polícia zadržala 52 osôb, z ktorých 26 zadržala na pôde Kapitolu. Polícia takisto informovala, že v Kapitole zaistila dve bomby – v sídle republikánov aj demokratov.O niekoľko hodín neskôr polícia vyhlásila, že bezpečnosť Kapitolu bola opäť zaistená. O polnoci SEČ začal v celom hlavnom meste platiť zákazu nočného vychádzania. Do ulíc vyslali príslušníkov Národnej gardy a federálnej polície.Starostka Washingtonu Muriel Bowserová stanovila zákaz vychádzania od 18:00 miestneho času (štvrtok 00:00 SEČ) do štvrtka 06:00. Zároveň predĺžila stav núdze v hlavnom meste na nasledujúce dva týždne.