Kongres bude hlasovať o obmedzení vojenských akcií Trumpa voči Iránu

Washington 6. januára (TASR) - Predsedníčka americkej Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiová oznámila, že dolná komora Kongresu USA bude tento týždeň hlasovať o rezolúcii, ktorej zámerom je obmedziť vojenské opatrenia prezidenta Donalda Trumpa týkajúce sa Iránu. Informovali o tom v noci na pondelok televízia CNN a agentúra Reuters.



Pelosiová zaslala kongresmanom Demokratickej strany v nedeľu večer list, podľa ktorého Snemovňa reprezentantov dostane tento týždeň na hlasovanie návrh "Rezolúcie o vojnových právomociach o obmedzení vojenských akcií prezidenta týkajúcich sa Iránu".



Oznámenie prišlo v čase, keď Spojené štáty vysielajú ďalších vojakov na Blízky východ po tom, ako minulý piatok americké sily pri nálete v Bagdade zabili vysokopostaveného iránskeho veliteľa Kásema Solejmáního.



"Minulý týždeň Trumpova administratíva uskutočnila provokatívny a neprimeraný vojenský vzdušný útok zameraný proti vysokopostaveným iránskym vojenským predstaviteľom. Táto akcia ohrozila našich vojakov, diplomatov a iných riskovaním vážnej eskalácie napätia s Iránom," napísala Pelosiová.



Návrh rezolúcia má podľa nej potvrdiť úlohu Kongresu pri dohľade nad prácou vlády stanovením, že v prípade, ak sa Kongres neuznesie na ďalších opatreniach, bude musieť vláda zastaviť vojenské akcie týkajúce sa Iránu do 30 dní.



"Našou základnou úlohou ako členov Kongresu je udržiavať Američanov v bezpečí. Z tohto dôvodu nás znepokojuje, že administratíva podnikla tento krok bez toho, aby ho konzultovala s Kongresom, a bez ohľadu na vojnové právomoci Kongresu, ktoré mu poskytuje ústava," dodala demokratická politička.



Pelosiová dodala, že rezolúcia bude podobná návrhu, aký už bol predložený v Senáte a ktorý by vyžadoval, aby akékoľvek vojenské akcie voči Iránu schválil Kongres buď prostredníctvom vyhlásenia vojny, čo je v USA výhradná právomoc Kongresu, alebo nového Povolenia na použitie vojenskej sily (AUMF).



Takáto rezolúcia zrejme prejde Snemovňou reprezentantov, v ktorej majú väčšinu demokrati, no vyhliadky na jej schválenie sú už menej isté v Senáte s prevahou Trumpových republikánov, z ktorých mnohí postup prezidenta voči Iránu podporili.