Americkí kongresmani budú hlasovať o právomociach Trumpa voči Iránu

Washington 8. januára (TASR) - Snemovňa reprezentantov Spojených štátov bude vo štvrtok hlasovať o rezolúcii, ktorej cieľom je obmedziť vojenské opatrenia prezidenta Donalda Trumpa týkajúce sa Iránu po tom, ako Trump nariadil zabitie iránskeho generála Kásema Solejmáního. Oznámila to v stredu predsedníčka americkej Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiová, píše agentúra AFP.



Pelosiová upozornila, že kongresmani Demokratickej strany uskutočnia hlasovanie po tom, ako na stredajšom brífingu za zatvorenými dverami, na ktorom sa zúčastnili aj americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo a ďalší vrcholní predstavitelia, neboli vypočuté ich obavy.



"Prezident (Trump) jasne ukázal, že nemá koherentnú stratégiu na to, aby zaistil bezpečnosť Američanov, dosiahol deeskaláciu s Iránom a zabezpečil stabilitu v regióne", vyhlásila Pelosiová. Trumpovi navyše vyčítala, že útok na Solejmáního nekonzultoval s Kongresom.



Dolná komora Kongresu USA chce v hlasovaní týkajúcom sa rezolúcie o vojnových právomociach Kongresu a prezidenta z roku 1973 obmedziť právomoci Trumpa a zabrániť mu tak viesť vojnu proti Iránu. Rezolúcia má podľa Pelosiovej potvrdiť úlohu Kongresu pri dohľade nad prácou vlády v prípade, že ak sa Kongres neuznesie na ďalších opatreniach, bude musieť vláda zastaviť vojenské akcie týkajúce sa Iránu do 30 dní.



Akúkoľvek snahu o limitovanie právomocí Trumpa bude však pravdepodobne náročné presadiť v Senáte, kde má jeho Republikánska strana väčšinu, poznamenala AFP.