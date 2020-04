Koronavírus by mohol zdecimovať kmeň Navahov

Washington 3. apríla (TASR) - Guvernérka amerického štátu Nové Mexiko Michelle Lujanová Grishamová v rozhovore pre spravodajskú stanicu ABC News varovala, že pandémia koronavírusu by mohla "vyhladiť" indiánske komunity s rizikovou populáciou. V piatok o tom informovala spravodajská stanica al-Džazíra.



Prudké šírenie ochorenia COVID-19, ktorého pôvodcom je nový koronavírus, v rezervácii indiánskeho kmeňa Navahov na juhozápade USA znepokojuje miestne úrady. Obávajú sa, že rezervácia nie je dobre pripravená na pandémiu, pričom americká vláda reaguje na vznikajúce problémy pomaly.



Úrad pre zdravotníctvo kmeňa Navahov v zmienenej rezervácii potvrdil v stredu v rámci komunity 174 prípadov nového koronavírusu, pričom pred týždňom bolo dokázateľne infikovaných len 49 Navahov. Nákaza si v tejto komunite doteraz vyžiadala sedem obetí na životoch.



V snahe zabrániť nekontrolovanému šíreniu koronavírusu nariadili predstavitelia Navahov od 30. marca zákaz vychádzania v čase od ôsmej hodiny večer do piatej hodiny ráno. Výnimka platí len pre cesty do práce a nazad.



Kmeňoví lídri však v tejto súvislosti kritizujú oneskorené uzavretie Veľkého kaňonu pre turistov, ktorí musia za touto populárnou atrakciou cestovať cez ich územia. Hoci predstavitelia Navahov žiadali o uzavretie tohto turistami obľúbeného miesta pre obavy z koronavírusu už niekoľko týždňov, úžina bola zatvorená až v utorok.



Aj napriek tomu, že zatvorenie Veľkého kaňonu je vnímané pozitívne, sa úrady naďalej obávajú možného negatívneho dosahu nákazy na komunity pôvodného obyvateľstva Ameriky. Znepokojenie vyvoláva najmä skutočnosť, že v rezervácii Navahov je vysoká miera bezdomovectva, čo komplikuje snahy o zastavenie šírenia koronavírusu.



Navahovia (vo vlastnom jazyku sa nazývajú Diné) sú indiánsky kmeň žijúci na juhozápade Spojených štátov v poloautonómnej rezervácii o rozlohe 71.000 kilometrov štvorcových, ktorá sa rozkladá na území amerických štátov Nové Mexiko, Arizona a Utah. S počtom viac než 350.000 príslušníkov sú po kmeni Čerokí druhým najpočetnejší kmeňom pôvodného obyvateľstva na území USA.