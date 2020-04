Koronavírus podľa odborníkov oslabujú slnko, teplo a vlhkosť

Washington 24. apríla (TASR) - Koronavírus zjavne rýchlejšie oslabuje, keď je vystavený slnečnému žiareniu, teplu a vlhkosti, uviedol na tlačovej konferencii William Bryan, ktorý vedie oddelenie pre vedu a technológiu amerického ministerstva pre vnútornú bezpečnosť. Informovala o tom v piatok agentúra Reuters, podľa ktorej to môže naznačovať, že nákazlivosť koronavírusu sa v letných mesiacoch zníži.



Americkí vedci zistili, že vírus prežije najlepšie v interiéri a v suchých podmienkach a stráca silu, keď teplota a vlhkosť stúpajú - a najmä keď je vystavený slnečnému žiareniu, uviedol Bryan vo štvrtok na tlačovej konferencii v Bielom dome.



"Vírus najrýchlejšie hynie pod priamym slnečným žiarením," povedal.



Tieto zistenia tak prinášajú nádej, že koronavírus SARS-CoV-2 sa bude správať podobne ako iné vírusy spôsobujúce respiračné choroby, ako je napríklad chrípka, ktoré sú zvyčajne menej nákazlivé v teplom počasí.



Koronavírus však zabíjal už aj v krajinách s teplým podnebím, ako napríklad v Singapure, čo podľa Reuters vyvoláva otázky o vplyve environmentálnych faktorov na šírenie vírusu.



Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že tieto zistenia by sa mali interpretovať opatrne, ale zároveň zopakoval svoje predošlé tvrdenie, že pandémia by mohla v lete ustúpiť.



Trump zároveň povedal, že udržiavanie bezpečného odstupu budú musieť Američania dodržiavať zrejme až do začiatku leta, hoci niektoré štáty vykazujú v boji s novým druhom koronavírusu známky pokroku.



Bryan taktiež informoval, že na neporéznych povrchoch, ako je nerezová oceľ, v tme a prostredí s nízkou vlhkosťou trvá 18 hodín, než koronavírus stratí polovicu svojej sily.



Vo vlhkom prostredí tento polčas podľa neho klesá na šesť hodín, a keď je vírus vystavený vysokej vlhkosti a slnečnému žiareniu, trvá to dve minúty.



Vedci podobný účinok zaznamenali aj pri koronavíruse vo vzduchu - keď simulovali kašeľ alebo kýchnutie, ktoré často chorobu Covid-19 šíria. V tmavej miestnosti si vírus držal polovicu sily hodinu. Ale keď bol vystavený slnečnému žiareniu, stratil polovicu svojej sily za 90 sekúnd, dodal Bryan.



Vedci tiež zistili, že izopropylalkohol je účinnejší dezinfekčný prostriedok než chlórnan sodný (ktorý obsahujú napríklad Domestos či Savo).



Trump na brífingu navrhol, či by nebolo možné telá pacientov infikovaných koronavírusom ožiariť svetlom alebo im vpichnúť do žíl dezinfekčný prostriedok.



"Existuje nejaký spôsob, ako by sme to mohli nejako vstreknúť dovnútra?... Bolo by zaujímavé to preveriť," dodal.



Odborníci ho za tieto výroky následne kritizovali. Lekári varovali, že prezidentov návrh o vpichovaní dezinfekčného prostriedku do tela je nebezpečný a môže mať fatálne následky, píše spravodajská televízia BBC.