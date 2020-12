USA: Kozmická loď Dragon so zásobami odštartovala k ISS

Washington 6. decembra (TASR) - Nová verzia nákladnej kozmickej lode Dragon spoločnosti SpaceX odštartovala v nedeľu z Kennedyho vesmírneho strediska (KSC) na Floride so zásobami pre Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS), informovala agentúra AP.



Kozmickú loď do vesmíru vyniesla nosná raketa Falcon 9. Štart sa mal pôvodne uskutočniť už v sobotu 5. decembra, odložili ho však pre nepriaznivé počasie.



Dragon by k ISS mala doraziť v pondelok. Iná kozmická kapsula s posádkou Crew Dragon sa so stanicou spojila v utorok 17. novembra a na palubu dopravila štyroch astronautov. Spoločnosť SpaceX tak má po prvý raz na obežnej dráhe dve vesmírne lode, pripomína AP.



Nová nákladná loď sa so stanicou ISS dokáže spojiť sama. Predchádzajúce modely na to potrebovali manipulačné rameno ovládané zo stanice.



Najnovší 2900 kilogramov vážiaci náklad okrem iného obsahuje mikróby a vzorky asteroidov na štúdie, zariadenie umožňujúce vykonať okamžité krvné testy, pretlakovú komoru pre laboratórium a 40 myší na výskum. Kapsula nesie i typické vianočné pokrmy vrátane pečenej morky a brusnicovej omáčky, píše AP.



Kapsula zostane na ISS približne jeden mesiac. Potom sa odpojí a na Zem prinesie staré vybavenie stanice a výsledky vedeckých experimentov.